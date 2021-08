Consiguió darle el triunfo a su equipo la noche de este miércoles

Redacción- El defensor Pablo Arboine recupera poco a poco su mejor forma y este crecimiento en su nivel lo está acompañando con anotaciones.

Por lo que el zaguero central deja en claro que su sueño es meterse en la lista del seleccionador Luis Fernando Suárez para el inicio de la eliminatoria mundialista.

Convocatoria que se oficializará mañana jueves y que tendrá los nombres de los futbolistas con los que la Tricolor arrancará el proceso hacia Catar 2022.

Misma en la que Arboine espera meterse a pesar de que todavía no ha sido observado de cerca por el timonel colombiano.

Aunque confía en que su regularidad con el Santos de Guápiles y aportaciones con goles le valgan para sorprender en el llamado.

«Contento porque siento que estoy pasando un buen momento, puedo ayudarle al equipo en defensa, ya si se vienen los goles es ganancia, al equipo se le están dando las cosas, estamos peleando allá arriba, el primer lugar, estamos dándolo todo en los partidos, han habido partidos en los que no hemos estado muy claros, hemos sacado la garra que tiene este equipo que siempre se le ha caracterizado».

«Hoy jugamos muy bien, tuvimos para haber matado desde el primer tiempo pero esto es fútbol, así es, al final me toca anotar y agradecido con eso».

«Claro, por ahí tuve un bache como de año y medio que no me encontraba, he cometido grandes errores que ahorita pienso reivindicarme con eso y mi sueño es estar en la selección, pelear por un puesto en la eliminatoria y seguir trabajando, que poco a poco si el profesor me está viendo espero estar ahí, que me tenga en cuenta dar lo mejor de mí para estar listo si me llega a necesitar», expresó el defensor de 23 años.