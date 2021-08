Pamela está muy feliz con sus nuevas compañeras

Redacción – En la localidad de San Buenaventura, Abangares, Guanacaste, están muy orgullosos de Pamela Gutiérrez, que gracias a su talento y calidad firmó un contrato con el Deportivo Saprissa Fútbol Femenino, donde desea brillar dentro de la cancha.

Gutiérrez viene de un pueblo que se caracteriza por habitantes humildes y trabajadores, que en su mayoría laboran en la cementera Cemex que tiene su sede en el lugar. Además, se da mucho la pesca, producción de piangua, salinas y entre otras labores.

Fue ahí, donde Pamela empezó darle sus primeras patadas a un balón y se enamoró del deporte. Amigos de infancia cuentan que desde niña se le veía jugando.

Incluso, en su época de escuela y colegio siempre sobresalía, gracias a su velocidad y gran control del balón, lo cuál la hizo ganarse el respeto de los vecinos y amigos.

Conforme fueron pasando los años y gracias al apoyo incondicional de su familia, Gutiérrez fue puliendo sus cualidades dentro de la cancha y ya a sus 20 años ha tenido la oportunidad de haber vestido los colores de Liberia y Coronado FF.

Pero no solo con estos clubes ha estado, debido que a nivel de Selección Nacional femenina ha pasado por las categorías sub 15, sub 17 y sub 20.

En su presentación, Pamela dejó saber su enorme alegría y se declaró saprissista desde que estaba pequeña, lo cuál refleja su pasión por la institución.

«Es una oportunidad grandiosa y aprovecharla al máximo. Saber que me siento muy contenta de querer jugar y saber que es una oportunidad que uno nunca sabe si se va volver a presentar. De pequeña era saprissista y era envenenada (risas)», afirmó Gutiérrez con una enorme sonrisa en su rostro.

Su talento cautivó a los personeros del Saprissa FF, que no dudaron en firmar a esta perla del fútbol femenino con un contrato de dos años, con opción a extender el mismo.

Esta guanacasteca juega de lateral y tiene la facilidad de hacerlo por ambos perfiles (izquierda o derecha) lo cuál la hace una jugadora diferente. Así mismo, puede desempeñarse sin problemas como mediocampista.

Las moradas también sumaron recientemente a sus filas a la panameña Yomira Pinzón, la brasileña Larissa Fagundes y la estadounidense Jenna Prathapa.