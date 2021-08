Florenses ya han utilizado a dos cancerberos en lo que va del torneo

Redacción- El director técnico del Herediano, David Patiño, se refirió al misterio alrededor de la lesión que presenta el guardamenta Esteban Alvarado.

Debido a que el principal cancerbero del Team no ha podido debutar en el actual Apertura 2021 por una molestia que presenta.

Misma de la cual no se han brindado mayores detalles, por lo que se desconoce cuánto tiempo más le quedará al también seleccionado nacional afuera de las canchas.

Aunque, el timonel de los rojiamarillos dejó entrever que la ausencia podría ser por un lapso considerable, ya que hasta se estaría valorando la posibilidad de operarlo.

Todas las dudas que se encuentran alrededor de Alvarado vienen inclusive desde la Fedefútbol, puesto que la lesión se originó durante la Copa Oro.

“Él regresó lesionado de la Copa Oro, es una baja sensible para nosotros, pero ahí apareció Carlos y ahora Bryan está sacando el pecho y estamos bien”.

“El doctor le podría dar los pormenores con más precisión, pero sí tienen una lesión que nos lo va a quitar un tiempo importante, por decirlo de alguna manera”.

“La verdad no sé la cantidad de tiempo, pero sí no lo vamos a tener la próxima semana seguro, hablé con él y había una posibilidad de que lo operaran o de que no lo operaran, en eso estaban, en esa disyuntiva y me habló de un periodo de tiempo importante, lo vamos a esperar y espero que los que están atrás de él pues también se muestren y le den esa solidez que necesitamos para ese puesto”, expresó Patiño.

Herediano ya ha echado mano de dos cancerberos en el actual torneo, primero con el juvenil Carlos Umaña y luego con Bryan Segura.

Ambos se encuentran en el orden por debajo de Alvarado, pero que ahora ante esta lesión les ha tocado asumir el cargo hasta que logre regresar a las canchas.