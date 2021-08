Considera que si estuvieran más baratas aún así habría molestia

Redacción- Rodolfo Villalobos dio a conocer su postura ante la molestia que existe en el país por el alto costo de las entradas que dio a conocer la Fedefútbol.

El jerarca de dicho ente reconoció que cobrar ₡95.000 para ver el juego entre Costa Rica y México es muy caro.

Por lo que reconoce que la crítica es muy fuerte, debido a que establecer ese valor para un solo tiquete es muy poco popular.

Aunque cree que en caso de que las entradas estuvieran más baratas de igual manera existiría inconformidad.

Debido a que solo una pequeña cantidad de personas tendrá la posibilidad de hacerse presente en las graderías del Estadio Nacional.

«Está claro y yo no lo voy a ocultar, me dijera alguien que están un poco caras, no, están carísimas, estamos consientes de que es una medida cero popular, sí, es cero popular, se está discriminando mucho a la gente por la capacidad de compra, sí, pero también existe una discriminación por volumen de compra, de gente que siempre quiere ir a esos partidos», expresó el presidente de la Fedefútbol.

Villalobos también afirmó que los altos precios que se le establecieron a las entradas tienen como objetivo ayudar a que el hueco presupuestario sea menor.

Además de que los futbolistas puedan seguir teniendo las mejores condiciones para viajar y hacerle frente a la eliminatoria mundialista.

«Nosotros tenemos una obligación y una responsabilidad con la Federación, tenemos una responsabilidad con una selección que necesitamos que tenga las mejores condiciones para viajar en charter, para que tenga la mejor nutrición, los mejores descansos las mejores condiciones», añadió.

La Sele iniciará el camino hacia Catar 2022 el próximo jueves 2 de setiembre como visitantes ante Panamá.

Mientras que tres días después, el domingo 5 se recibirá la visita del combinado azteca, para finalizar la seguidilla el miércoles 8 en la Sabana ante México.