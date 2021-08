Redacción. El candidato a la Presidencia, Rodrigo Chaves, aseguró que la noticia publicada por el periódico La Nación en la que se afirma que el Banco Mundial lo cuestionó por una denuncia de supuesto acoso sexual no es más que uno de los tantos ataques y mentiras que buscan desacreditarme.

«De mí han dicho desde que soy masón, caballo de Troya del PAC, entre otros, solo por mencionar los más suaves. No es casual que este tema vuelva a la palestra pública, a pesar de que yo mismo ya lo había mencionado en otra entrevista», expresó en un comunicado.

Chaves dijo que con muchos costarricenses, soy efusivo, extrovertido y conversador.

“Mirándolos a los ojos, puedo decirles que nunca he tocado indebidamente, insultado o incomodado de forma intencional a ninguna mujer. Tengo mi consciencia muy tranquila. Cualquiera puede ser denunciado por mala fe y no por eso se arruina la honra de alguien, si no se prueba lo que se afirma», afirmó.

La noticia transciende luego de que Pilar Cisneros, quien fue directora de Telenoticias anunciara que encabezará la papeleta de legisladores por la provincia de San José.