Ruiz mostró su enojo tras goleada del Saprissa en la Supercopa

Redacción – Asumiendo su rol de capitán, Bryan Ruiz, dio la cara tras la ridícula caída de 4-1 del León ante Saprissa en la Supercopa, donde deja las excusas de lado y deja claro que están contentos en La Liga, pero aún están a tiempo de mejorar.

Ruiz tachó de frustrante y dolorosa la derrota ante el más odiado rival, que aprovechó los errores de Alajuelense para sepultarlos en el compromiso.

Incluso, el volante de 35 años señala que el que diga que la Supercopa no vale no está siendo objetivo, ya que siempre un Clásico Nacional se debe salir a ganar.

Eso ha generado una ola de cuestionamientos de parte del liguismo hacia Andrés Carevic, Ian Smith, Barlon Sequeira y hasta para Bryan, a quién muchos manudos crucifican por su bajo rendimiento dentro de la cancha.

Bryan Ruiz reconoció que no es el mejor inicio de semestre para Alajuelense, pero eso sí, confía en que todo va cambiar tras el duro golpe que les dio el Monstruo.

«Es frustrante y doloroso, más allá que no cuenta por puntos ni nada, es un Clásico que nosotros no queríamos perder para nada y el que diga que la Supercopa no vale nada, no está hablando objetivamente, vale mucho.

No creo que alarmarse, pero si trabajar todavía más en analizar y resolver la situación rápidamente. La Liga siempre tiene que salir a ganar, está claro que no es el mejor inicio para nosotros y no estamos contentos para nada, pero todavía estamos a tiempo de levantar», afirmó Bryan Ruiz a Teletica Radio.

La falta de una pretemporada adecuada le ha pasado la factura al referente erizo, que reconoce que está en La Liga para ayudar a los jóvenes y al resto del equipo, por lo que seguirá trabajando con sus compañeros para que todo cambie.

El divorcio entre la afición rojinegra y Alajuelense es total, debido que ya muchos fanáticos piden que se despida a Andrés Carevic del banquillo tras lo sucedido.