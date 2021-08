Sherman quiere cosechar otra medalla para Costa Rica

Redacción- Sherman Guity se posicionó como el mejor parataleta del deporte costarricense tras lograr colgarse la medalla de plata y dejar el nombre de Costa Rica en todo lo alto.

El paratleta Sherman Guity brindó declaraciones la mañana de este martes, después de haber pasado a la historia del deporte costarricense al lograr la primera presea en unos Juegos Paralímpicos.

Sherman es un ejemplo de superación y esfuerzo pues en el año 2016 sufrió el accidente que ocasionó la amputación de su pie izquierdo, pero lejos de darse por vencido hizo la promesa de convertirse en el mejor parataleta.

Lo cual cumplió al darle a Costa Rica la primera medalla en la historia, siendo segundo en su heat y conseguir la presea de plata en Tokio 2020.

«Ayer demostré que con esfuerzo todo se puede y le doy un mensaje a los costarricenses y a todos los atletas que cualquier cosa que hagan con esfuerzo y dedicación se puede lograr.

No tengo palabras para decir lo que sentí, gané y eso demuestra que todo mi esfuerzo no ha sido en vano y que pude conseguir la medalla.

He tratado de cumplir todas mis promesas y me siento bien de que ayer pude cumplir una de esas promesas, ahorita no ha terminado Tokio entonces no les puedo prometer nada pero vamos a ver que pasa y que les prometo (risas)».

Por lo que su mensaje es claro, nunca bajar los brazos y luchar por la obtención de objetivos que respalden los esfuerzos que se hacen día con día.

El tico no ha terminado su actuación en la justas, pues este viernes representará nuevamente al país en los 200 metros planos, donde espera seguir cosechando triunfos.

Aunque está consciente de que tendrá oponentes de gran nivel, por lo que tendrá que dar lo mejor de sí para volver a colocarse una medalla en el cuello.

«No puedo menospreciar a los demás competidores (200 m planos), lo único que puedo decir es que voy a dar todo y me voy a esforzar y espero que salga la medalla».