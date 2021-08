Redacción- Conozca algunos consejos y evite ser víctima de estafas electrónicas durante las compras del Día de la Madre.

De enero a julio de 2021, se han reportado 1368 denuncias producto de la ingeniería social.

Ante esta situación y con motivo de las celebraciones del Día de la Madre, la Cámara de Bancos e Instituciones le recuerda a la población seguir los siguientes consejos, para no ser víctima de algún tipo de estafa por fraude electrónico:

Desconfíe por completo de los sorteos automáticos en internet y nunca comparta datos bancarios sensibles, como tokens, pines y contraseñas.

Nunca le dé clic a ningún enlace de sitio web o de tiendas que le manden por correo, redes sociales, chat o mensaje de texto. Bórrelos.

La mejor prevención es que siempre usted mismo digite la dirección oficial del sitio web que va a visitar. Además, revísela, porque pudo haberla escrito mal y exista un sitio fraudulento con ese error.

Aproveche el servicio de tarjeta virtual para la ejecución de compras por internet, es un servicio gratuito en los Bancos e Instituciones Financieras.

Evite ingresar a aplicaciones bancarias utilizando redes wifi-públicas, como hoteles, tiendas, buses, restaurantes, aeropuertos, etc. Podrían no ser seguras.

Sospeche ante el ofrecimiento de descuentos exorbitantes que están pronto a vencer. Cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas.

No descargue archivos ni abra enlaces en correos si usted no inició la acción para que le llegara dicho correo o provienen de personas desconocidas, porque pueden contener virus que al abrirlos generan alto riesgo o posibles estafas.

Use una contraseña robusta y única en cada una de sus cuentas online. Combine 8 o más caracteres con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

“Conforme se presentan diferentes celebraciones a lo largo del año, los delincuentes realizan una labor de ingeniería social más intensa, donde al llamar a sus víctimas hacen que muchas veces las personas caigan en la trampa de brindar su información.

Es por eso, que desde ahora hacemos un llamado a la población, para que sean cuidadosos y no brinden información sensible que las entidades bancarias y financieras no solicitan por ningún medio como lo es llamada telefónica, WhatsApp, entre otros”, comentó Annabelle Ortega, Directora Ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.

Del total de las 1366 denuncias recibidas este año, se han registrado alrededor de 266 denuncias donde las personas que han sido víctimas indican que han recibido llamadas de una persona que se hace pasar por funcionario de su entidad bancaria y financiera.

Sabemos que durante esta época del año los delitos producto de la ingeniería social se disparan, porque personas inescrupulosas realizan llamadas telefónicas a las personas indicándoles que son merecedores de un premio o que ingresen a una página web para colocar datos personales; por eso, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras hace un llamado a la población, para que no brinde este tipo de información a personas que se lo soliciten”, indicó Ortega.