Suárez cree que se debe mejorar el formato del campeonato

Redacción – El entrenador colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, crítica con todo el formato del torneo tico y asegura que no existen procesos con los directores técnicos, debido que se priorizan los resultados antes del desarrollo de los jugadores.

Suárez desearía tener microciclos más seguidos con futbolistas del medio local, pero la apretada agenda del Apertura 2021 hace que no puedo cumplir ese anhelo, ya que juegan en promedio cada tres o cuatro días.

Esa situación la tiene muy clara el cafetero, que también cuestiona la poca confianza que tienen en los entrenadores en los clubes, debido que no existen procesos, lo cuál tiene gran razón ya que han sido despedidos cuatros entrenadores en solo 7 fechas.

Incluso, afirma que hasta para él la prioridad son los resultados antes que los procesos, pese que también señala que ocupa ver más para tener una Sele más fuerte.

Luis Fernando Suárez habló en rueda de prensa y señala que hay formatos mejores, pero por situaciones vividas por Covid-19 no se pueden hacer ese tipo de cambios.

«La liga está muy apretada en la agenda también, juegan cada tres o cuatro días, así que es muy difícil que haya algún espacio para poderlo hacer, ojalá se pudieran hacer microciclos, soy consciente que cada uno de los entrenadores juegan su puesto en cada partido y acá no existen procesos, existen resultados para todos. También para mí.

Desgraciadamente yo también ocupo ver más, pero soy consciente que es complicado hacerlo. Podría ser el campeonato, pero después de la pandemia y después de todos los problemas económicos de cada club, pues habría que hacerlo. Pero hay modelos de campeonato que son mucho mejores, sobretodo para nosotros los entrenadores.

Podemos estar trabajando en semana un buen tiempo y no recuperar para seguir jugando, la vida es tan difícil por la situación de enfermedades, no es lamentarnos y es pensar en algún ideal, pero desgraciadamente no se puede hacer», afirmó Suárez.

A pesar de las gran limitaciones que en ocasiones se le presentan, Suárez conformó una convocatoria con 28 jugadores, de los cuáles 15 son del fútbol nacional.