Tencio se dejó el cuarto lugar a nivel mundial

Redacción – Tras su notable presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Kenneth Tencio desea inspirar a más ticos para que puedan practicar el BMX FreeStyle y así poder aumentar en el futuro la cantidad de riders costarricenses.

A sus 28 años, Tencio dio una rutina arriesgada que sorprendió a los presentes, lo dio todo y se entregó al máximo para llenar de alegría a los costarricenses.

En la primera ronda el biker logró 84.20, mientras que en la segunda fue de 90.50. El oro fue para el australiano Logan Martin, Daniel Dhers la plata y Declan Brooks el bronce.

Mientras, que el costarricense se quedó con el cuarto puesto general y así demostrar porque considera a Costa Rica como una potencia del deporte de trucos en bicicleta.

Precisamente su gran labor en suelo asiático tiene motivado a Tencio, que espera que las autoridades gubernamentales le den una mano al BMX y así poder construir más parques especiales para esta disciplina deportiva.

Además, invita a los niños y jóvenes a soñar en grande siempre, ya que solo así podrán conseguir cualquier objetivo que se propongan en sus vidas.

Lea también: Fanáticos del Monterrey llenan de elogios a Joel Campbell por su excelente debut

La idea de Kenneth Tencio es devolver un poco al deporte, por lo que le pide a los que deseen practicar BMX romper barreras y entregarse al máximo para llegar lejos.

«Siempre he querido darle un retorno al deporte de lo que me ha dado a mí, no solo en el BMX, sino que en todos los deportes y he querido que las personas crean que son capaces, que no hay que poner barreras, que sino tienen rampas las construyen de alguna manera, yo antes de tener mis rampas de madera tuve rampas de tierra.

Siempre y cuando de verdad sueña algo, de verdad lo puede lograr. Uno puede ver el brillo en los ojos de las personas, que de verdad tienen un sueño y se nota, lo he notado cuando llegan personas al parque para andar en bicicleta, que me dicen que quieren hacer esto y esto, pero los veo que nos asisten a los entrenos, se van de fiesta y no respaldan los que están diciendo con su boca.

Pero hay otros que en el BMX siempre están preguntando donde ir a competir, que hacer y eso me conmueve mucho, porque voy notando que las personas van tomando más interés en convertirse en atletas al 100% y que no es nada fácil, ser un atleta olímpico no es fácil, ni en la parte física ni mental, pero si ese es sueño usted lo puede lograr. Cuando uno sabe lo que quiere la misma vida te va guiar», afirmó Tencio.

Se espera que Tencio llegue a Costa Rica en los próximos días, luego de regalarle al país su segundo diploma olímpico, el cuál se le da a los ocho mejores atletas de cada deporte. Brisa Hannessey ya le había dado uno al país en Surf femenino.