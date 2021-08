Redacción- El costarricense Rodney Wallace tendrá su partido oficial del retiro este fin de semana con la camiseta del Portland Timbers de la MLS.

Luego de que hace poco más de un año el futbolista nacional comunicó que se alejaría de las canchas por cuestiones de salud.

Situación por la que el cuadro del estado de Oregón decidió contactarlo para ofrecerle un pequeño reconocimiento a su trayectoria en la MLS.

Más aún por el hecho de que el volante ofensivo vistió la camisa del Timbers durante cinco años, entre el 2011 y el 2016.

Ganandose el cariño de los aficionados con su entrega en el terreno de juego y concreciones.

Inclusive logró obtener la copa de campeón con el equipo de verde en el 2015, siendo la única vez que han logrado dicho título.

Join us Sunday as we honor @RodWallace22 and celebrate his playing career and retirement during a special pregame ceremony.

Kickoff is 7 p.m. See you there. #RCTID pic.twitter.com/LxT7Q8WVD9

— Portland Timbers (@TimbersFC) August 13, 2021