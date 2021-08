Mariano no se ve a corto plazo en La Sele

Redacción – Muchos ticos anhelan con ver en La Sele al volante argentino, Mariano Torres, que reveló que no piensa seguir con su proceso de nacionalización costarricense, debido que nadie de la Fedefútbol lo ha contactado.

Torres deja claro que no pierde la fe de ir a un mundial, pero señala que no ha continuado con su papeleo para obtener la naturalización y así tener algún chance de ser convocado por Luis Fernando Suárez a la Tricolor.

Para el volante del Monstruo, hay jugadores de gran calidad en la Selección Nacional de Costa Rica, por lo que si más adelante muestra interés la Federación Costarricense de Fútbol, él estará dispuesto pero sino es así, no continuará con el proceso.

Su llegada a Costa Rica se dio en junio del 2016, cuando arribó al Saprissa para formar parte del plantel que le haría frente al certamen de invierno de ese año. Por ello, ya cumplió cinco años en suelo nacional de forma continúa.

Mariano Torres no piensa naturalizarse porque nadie en la FEDEFUTBOL le ha hablado. 🎥 @10Educastillo pic.twitter.com/SLBuGN1Ngg — TD Más (@tdmas_cr) August 9, 2021

Eso es uno de los requisitos indispensables para acceder a la Selección . Debido a que la FIFA exige que un jugador puede acceder a jugar con otro país que no sea el de su origen siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos.

Como es el caso de Torres de 34 años, que en junio pasado cumplió 5 años viviendo en el país, lo cuál es un requisito esencial para nacionalizarse, según leyes ticas.

Además, de que en su carrera deportiva nunca ha disputado partidos clase A con la Selección Mayor de Argentina. Por eso y si él así lo quiere, ya tiene todo para ser un costarricense más, pero ante la falta de contacto no continuará con su plan.

Mariano Torres habló con Teletica Radio y afirma que lo que lo hace feliz es vestir la camiseta de Saprissa, por lo que no tiene en sus planes seguir con su nacionalización.

«Vuelvo a repetir, por el momento no hice nada y no lo pienso hacer, porque no ha hablado nadie conmigo y yo pienso que en Costa Rica hay buenos jugadores al igual que en la selección, pero si la posibilidad se da el día de mañana yo voy a estar dispuesto, porque yo he cumplido el tiempo o lo voy a cumplir.

Por ahora no he hecho nada y no pienso hacer nada. No estoy a la espera de nada, yo estoy tranquilo, yo soy feliz jugando con la camiseta de Saprissa y me siento de la mejor manera, vengo a entrenar todos los días feliz de pertenecer a la institución, yo no tengo porque estar haciendo algo que nadie ha hablado conmigo (Fedefútbol) y estoy bien así, estoy tranquilo. Pero a que jugador no le gustaría ir a un mundial, a cualquier jugador debe ser el sueño ir a un mundial, por es el sueño mío», afirmó Torres en Teletica Radio.

El sudamericano tiene contrato con Saprissa por un año más y además, se da el lujo de ya contabilizar cinco títulos ganados con la escuadra 36 veces monarca nacional.