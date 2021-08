Redacción- El lateral costarricense Ronald Matarrita logró una espectacular anotación con su equipo para llegar de la mejor manera a los partidos de La Sele frente a Panamá, México y Jamaica.

En la jornada de la MLS, el Columbus Crew recibió al FC Cincinnati en el estadio Lower.com Field siendo un enfrentamiento con la presencia de cuatro costarricenses.

Pues en el Columbus militan los jugadores Waylon Francis y Luis Díaz, mientras que, en el Cincinnati lo hacen Allan Cruz y Ronald Matarrita.

Siendo este último uno de los convocados para lo que serán los partidos de la octagonal rumbo a Qatar 2022.

En el duelo Rónald Matarrita, Allan Cruz y Luis Díaz fueron parte del once estelar de sus respectivas escuadras, por su parte Waylon Francis entró como variante en la segunda mitad.

El partido obtuvo como resultado un 3-2 a favor de los locales, que agudizan el mal momento que vive el cuadro naranja en la temporada.

Sin embargo, el encuentro sirvió para que el seleccionado nacional Rónald Matarrita sacara a relucir sus grandes cualidades en el terreno de juego.

Logrando una gran anotación que sirvió en su momento para emparejar las acciones, lo cual fue aplaudido y destacado por todos los presentes en el estadio.

A quick response from @FCCincinnati! What a finish from Matarrita!#CLBvCIN // Heineken #RivalryWeek pic.twitter.com/O33hON4Von

— Major League Soccer (@MLS) August 27, 2021