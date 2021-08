Redacción- Randall Leal sigue demostrando ser uno de los mejores jugadores ticos en la MLS tras anotar en la victoria 0-2 de su club ante el Atlanta.

El extremo izquierdo costarricense tuvo actuación en el partido del Nashville en la visita al Atlanta United en el balompié de la MLS.

Leal no fue parte del once estelar con el que su escuadra saltó al terreno de juego, por lo que tuvo que esperar en banca la oportunidad para entrar al compromiso y demostrar sus grandes cualidades con el balón.

El planteamiento del Atlanta fue muy superior a la idea presentada por el cuadro del costarricense, quienes no tuvieron un buen primer tiempo cediendo en 62% la posesión del balón a su rival.

Sin embargo, los locales no supieron aprovechar la superioridad para abrir el marcador y poner en aprietos en el partido al conjunto amarillo, eso sí el guardameta rival realizó un gran trabajo para impedir el grito de gol.

Lo que si supo hacer el Nashville, que al minuto 45+2 aprovechó una jugada rápida de tres pases para que Daniel Rios lograra enviar el balón al fondo de la red y colocarse en ventaja 0-1 en el tablero.

First sub of the night.

IN: Randall Leal

OUT: Daniel Ríos

0-1 | #ATLvNSH pic.twitter.com/aBKX4Cx5US

— Nashville SC (@NashvilleSC) August 28, 2021