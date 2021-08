Villalobos pide al pueblo unirse y no quejarse por precio de boletos

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, da la cara ante ola de críticas de la afición y dice que si las entradas para los juegos eliminatorios costaran 25 mil igual muchos ticos estarían enojados por el precio de las mismas.

La federación dio a conocer que tendrán una vigilancia especial para que se cumpla a la perfección todo el plan piloto para la vuelta de aficionados a las gradas, que estarán ubicados en la gradería oeste del Estadio Nacional.

Con precios de ₡95 mil para el duelo ante México de 5 de septiembre y ₡60 mil ante Jamaica, los ticos podrán acceder a las entradas mediante un sistema especial de la plataforma www.specialticket.net.

Esos escandalosos costos han hecho que el pueblo tico esté enojado con los federativos, que se defienden señalando que se hizo un estudio técnico para llegar al precio para las 3 mil entradas disponibles para patrocinadores y afición.

Ante todo lo que se ha dicho, el mandatario del ente que rige todas las selecciones afirma que desde hace 15 años que está en la federación, el enojo de la gente ha sido generalizado para los partidos ante México, por lo que no se sorprende.

Incluso, afirma que ante México se han llegado hacer hasta 250 mil intentos de aficionados buscando un boleto, lo cuál hace que solo una de cada 10 personas pueda comprar una entrada para ir a ver el juego.

De muy forma muy franca y sincera, Rodolfo Villalobos señala que es una situación muy difícil la que tienen, por lo que deben asumir toda la responsabilidad.

«En los partidos de México y en los 15 años que llevo de estar en la Federación, los partidos contra México el descontento de la afición ha sido generalizado siempre, porque normalmente se pueden vender 25 mil entradas y es un partido donde hemos cuantificado que hay intentos de comprar de 250 mil personas, por eso cuando de cada 10 personas solo una compra una entrada, quedan nueve descontentas.

Eso en partidos eliminatorios siempre se ha dado, este es un caso particular y estoy aquí dando la cara, yo puedo explicar y he dado los argumentos, comprendo el enojo pero si esas entradas costaran ₡25 mil garantizo que estaríamos hablando de lo mismo y garantizo que cada 10 personas que quiere ir al estadio, nueve estarían enojadas porque no pudieran comprar sus entradas.

Es una situación difícil y es la realidad que tenemos, no contamos con un estadio con una capacidad mayor a 34 mil aficionados, que antes ni siquiera teníamos. Asumimos la responsabilidad y la única forma de contentar a la afición serán los resultados, todas las selecciones del mundo pasan momentos difíciles, pero es un momento lejos de hacer énfasis de que el precio es alto, creo que es un momento de unirnos porque clasificar a un mundial significa mucho para este país», afirmó Villalobos.

Los exorbitantes precios le han valido un mar de críticas a los federativos, ya que muy pocos fanáticos tienen los recursos para acceder a las mismas. Incluso, Villalobos reconoció que los costos son sumamente altos y difíciles de manejar.