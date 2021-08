Waston fue pieza fundamental para la victoria morada

Redacción- Kendall Waston saborea la victoria morada ante Grecia por el gran esfuerzo realizado en el equipo tibaseño, al que considera que nunca le regalan nada.

El Deportivo Saprissa volvió a la senda del triunfo tras derrotar por la mínima la Municipal Grecia, donde los morados pusieron fin a los dos juegos al hilo sin conocer la victoria.

Siendo el defensor de 34 años uno de los puntos más altos del equipo para lograr dejarse los tres puntos ante un complicado equipo griego.

El desempeño del zaguero de 1.96 metros no pasó desapercibido en la afición tibaseña, quien elogió el trabajo realizado por Waston en el terreno de juego.

Pese a ello, el defensor mantiene los pies en la tierra y sabe que el torneo apenas está comenzando por lo que el equipo tiene que seguir trabajando para lo que viene, pues considera que al Saprissa nadie le regala nada y tienen que luchar por los objetivos.

«Pienso que ha sido uno de los más sufridos (partido) pero creo que nadie nos va a regalar nada y sabe más delicioso cuando uno se gana las cosas, entonces fue sufrido porque luchamos de principio a fin.

Grecia hizo un excelente partido, jugó muy bien y gracias a Dios nosotros también por la insistencia logramos la anotación porque también si no me equivoco Daniel Colindres tuvo como dos jugadas a gol que lastimosamente no entraron pero bueno esto es del equipo y gracias a Dios logramos los tres puntos.

Se ha insisto que esto es de todos no importa quién esté de titular, muchas veces los jugadores que entran de cambio traen otra dinámica, nos dan otro aire y ese es el empuje que todos ocupamos desde que inicia hasta el final del torneo»

Además, cerró sus declaraciones post partido resaltando la importancia de mantenerse en los primeros lugares de la tabla y la obligación que tienen como jugadores de hacer respetar la camiseta que portan.

«Saprissa por su historia y por lo que representa merece y debe estar ahí siempre pero nosotros los jugadores tenemos la obligación de hacer todo lo humanamente posible para estar en esos puestos porque no va a llegar por la suerte ni nada de esas cosas, hay que luchar por las cosas y lograrlas».

Por lo que el defensor saprissista espera que tanto él como sus compañeros sigan haciendo respetar la gran historia del equipo morado y puedan lograr los objetivos planteados como es el ser bicampeones del futbol nacional.