Pese a que el mismo «Capi» ha aceptado que no se encuentra en su mejor nivel

Redacción- Kendall Waston se refirió a los fuertes señalamientos que ha recibido Bryan Ruiz en las últimas semanas por su bajo rendimiento dentro de la cancha.

Nivel que hasta el mismo jugador de La Liga ha aceptado y que lo ha hecho perder protagonismo en la Tricolor.

Inclusive en la alineación estelar del León ya se no se ve tan asegurada la presencia del mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Como ocurrió el pasado sábado en el partido que tuvieron los erizos ante el Cartaginés, en el cual Bernal Alfaro terminó ocupando ese puesto al lado de Alex López.

No obstante, de igual manera el defensor central del Monstruo lo sigue viendo como un jugador de peso y con liderazgo.

Además de que asegura que le guarda un gran cariño por el apoyo que le ha brindado a lo largo de su carrera, desde los inicios hasta la actualidad.

«Nadie está fijo en la Selección, todos tienen oportunidad de estar ahí, la manera de demostrarlo es ahora en el torneo nacional a los que nos toca acá hacerlo de la mejor manera para que el profesor nos tome en cuenta.

Siempre se le va a señalar a un jugador de renombre que ha tenido cierta trayectoria pero también yo tengo muy claro, por ejemplo, en el caso particular de Bryan, se le señala por ciertas cosas, pero para mí sigue siendo el gran capitán, el gran jugador y por algo ha logado grandes cosas y tiene el apoyo de todos nosotros los que estamos en la Selección».

«Cada jugador pasa momentos, esto también es de momentos, y sé que Bryan también nos ha dado grandes alegrías, entonces el país en sí, los aficionados también tienen que ser agradecidos en eso.

Yo no soy quién nombra en mí opinión muy personal yo lo respeto, lo admiro demasiado, él a mí, en mis inicios y durante toda la carrera me ha apoyado, yo no tengo duda alguna de las capacidades de él y el gran líder que es», mencionó Waston.

Tanto Ruiz como Waston buscarán colarse en la convocatoria de La Sele para el inicio de la Octagonal hacia Catar 2021. La Tricolor enfrentará en septiembre a Panamá de visita. Mientras, que México y Jamaica visitarán Costa Rica.