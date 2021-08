Wright cuestiona programación del torneo

Redacción – El entrenador del Monstruo, Mauricio Wright, pegó el grito al cielo y se queja del calendario del torneo, debido que no entiende cuál es la urgencia por jugar por tan seguido cada jornada.

Wright se sumó a la queja dada a conocer por Christian Bolaños días atrás, que dijo que estaban «matando» a los jugadores por la programación del campeonato.

Para el timonel de 50 años, la falta de un buen descanso ha comenzado afectar a los jugadores, debido que solo se cumplen las 48 horas reglamentarias y ya están jugando nuevamente, lo cuál lo ha obligado hacer rotaciones.

La molestia la dejó saber tras la derrota del Monstruo por 1-0 en la visita al Cartaginés en el Estadio Fello Meza, la cuál es la segunda caída morada en el torneo.

Lea también: Mariano Torres molesto con el arbitraje y denuncia mala forma física de los referís

Incluso, Wright se pregunta porque la urgencia de jugar tan seguido, debido que hasta ahora contarán con una semana larga para entrenar, lo cuál le vendrá bien al campeón nacional, que volverá a la acción el 25 de agosto ante Jicaral.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y tiró con todo a la programación del certamen de Apertura 2021, la cuál no le gusta para nada por el tiempo de descanso.

«Yo pienso que sí, debemos valorar para todos los clubes los tiempos de juego y a veces cumplen 48 horas muchos equipos y están jugando nuevamente, a nosotros nos pasó y muchos otros equipos le ha tocado jugar bajo esa condición.

No sé, que tanta es la urgencia de jugar tan seguido y hasta ahora vamos a retomar una semana larga y viene muy bien para recuperar, no es un tema de edad, es un tema de esfuerzo físico y entonces tanto es tan importante para uno experimentado como para un joven recuperarse, no sé que tanta es la urgencia del calendario.

Para todo mundo le ha tocado algunos juegos con las 48 horas o un poco más para jugar, no solamente el tema de Saprissa, porque ha sido un tema general, hay que como y porque es la urgencia de jugar de esa forma», afirmó Wright.

Este pequeño parón en el torneo se da para darle espacio a la Selección Nacional, que se fogueará el próximo 21 de agosto ante El Salvador en California, USA.