Gómez ha dejado un buen sabor de boca en el liguismo

Redacción – Tras un largo período de espera, Andrés Gómez desborda felicidad al poder ver minutos con el León tras vivir una pesadilla por causa de una grave lesión, que lo mantuvo al margen del primer equipo rojinegro varios meses.

Gómez fue uno de los fichajes erizos en el pasado Clausura 2021, pero llegó a la institución con una lesión de ligamento cruzado anterior.

Alajuelense se enteró de la dolencia del atacante el 13 de enero, su primer día con el León, la dolencia se detectó mediante un resonancia magnética.

Cuando se detecta su fractura se determinó que el talentoso atacante debía pasar por el quirófano. Tras esa cirugía tuvo que pasar varios procesos, que fueron supervisados por el cuerpo médico del León. Los resultados fueron muy positivos, gracias a que se fueron dando grandes progresos. Fueron tan buenos, que los galenos del León le dieron el alta médica desde hace varias semanas. Lo cuál lo ha hecho a estar de lleno a la disposición de Luis Marín. Uno de los factores que ayudó en la recuperación de Andrés es su edad y hasta su genética, que contribuyó de gran manera, lo cuál tiene al oriundo de Turrialba feliz. Lea también: ¿Mariano Torres a La Sele? Gerente morado revela como se podría hacer realidad En lo que va del Apertura 2021, el volante ya suma 47 minutos en 2 partidos, donde ha dejado un grato sabor en el liguismo, que espera que el futbolista de 21 años explote todo su talento en la institución, ya que es uno de los cachorros más talentosos. Andrés Gómez reconoce que vivió un proceso complicado, pero ahora le agradece a todos los personeros del León que lo ayudaron para recuperarse y así poder volver a jugar.

«El proceso fue muy difícil y complicado, siento que he puesto de mi parte y con la confianza que me dan los compañeros, siento que eso me ha ayudado fue mucho el tiempo de espera, pero siento que tuve la paciencia necesaria para esperar ese momento de volver a las canchas y agradecer a todos los personeros de Alajuelense, que siempre estuvieron ahí para yo estar bien y los compañeros que son los que me apoyan siempre. Todos los jóvenes han venido haciendo las cosas bien y nos ayudan mucho todos, porque nos exigimos mucho en los entrenamientos y eso se ve reflejado en los resultados», afirmó con alegría Gómez.

El futbolista erizo está listo para poder ver minutos este sábado 11 de septiembre, cuando el León visite a Guadalupe FC en el Estadio Coyella Fonseca.