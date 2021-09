Zamora ha sido muy criticado en redes sociales

Redacción – El entrenador uruguayo de Jicaral, Martín Arriola, explicó porque la directiva jicaraleña decidió decirle adiós a Frank Zamora en el actual torneo, debido que el delantero de 30 años presentaba un considerable sobrepeso.

Aunque muchos en redes sociales rumorearon que la salida de Zamora de Jicaral se había dado por un nuevo acto de indisciplina, en el club peninsular lo desmintió.

La salida de Zamora se terminó dando por la falta de compromiso del atacante, que realizó la pretemporada con Jicaral e hizo dos meses y medio de arduo trabajo, pero no se veía progreso en el estado físico del oriundo de Puntarenas.

Es por ello, que el mismo Arriola reveló que el atacante estaba 8 o 10 kilos arriba de su peso ideal, lo cuál molestó mucho a la directiva liderada por Roy Barrantes, que decidió llegar a un mutuo con el delantero para finalizar su relación contractual.

Incluso, se pudo conocer que el ariete hizo bien las cosas con ese tema de disciplina, por lo que no hay quejas con el comportamiento del delantero, que es perseguido por los fantasmas que el mismo creó por su actos indebidos en sus días con Saprissa.

Zamora es muy recordado por un polémico vídeo en una fiesta, donde se le vio rodeado con botellas de licor y cervezas cuando formaba parte del Monstruo, lo cuál hizo que gozara de poco protagonismo con la institución más ganadora del país.

Martín Arriola crítico con todo a Zamora por su falta de progreso con Jicaral, lo cuál generó que tuviera sobrepeso, además de que hubo más cosas en la salida de Frank.

«Comparto que no es lo adecuado la salida, pero si tienes un período de pretemporada y si tienes dos meses y medio de trabajo, el progreso no se ve porque incluso lo meramente futbolístico puede quedar de lado, estaba 8 o 10 kilos arriba y no bajaba, es difícil. También hubo otras cosas por las que se dio su salida.

Pero cuando no hay progreso hay que buscar soluciones, sobretodo porque Jicaral no es un equipo que puede tener una planilla de 30 o 35 jugadores, tiene apenas 22 o 23 jugadores y esos tienen que estar en buena forma. Pero hay bastantes atenuantes detrás de resultados adversos, cuando los resultados son buenos hay cosas que se van maquillando, pero cuando no se dan todo eso repercute bastante», afirmó Martín Arriola.

Sin dudas, que este acto de Fran Zamora resalta su falta de profesionalidad y compromiso, por lo que no es de extrañarse que el futuro vuelva a repetir este tipo de episodios.

En sus días con Jicaral, el delantero de 30 años registró 179 minutos en 5 partidos, donde no pudo marcar ni un solo gol con el Huracán de la Península de Nicoya.