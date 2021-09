Azofeifa es el mejor jugador de Sporting

Redacción – El veterano volante nacional, Randall Azofeifa, no cree que Sporting FC dependa de él para mostrar un gran nivel en la cancha en el presente Apertura 2021.

A sus 37 años, Azofeifa ha vuelto a disfrutar del fútbol, gracias al gran ambiente que se ha topado en el conjunto capitalino comandado por José Giacone, donde ha recuperado la confianza, lo cuál le ha permitido ser vital en el esquema del timonel argentino.

Ese rodaje del mediocampista le ha permitido ser el hombre que marque la pauta en el cuadro con sede en Estadio Ernesto Rohrmoser, que a lo largo de 12 jornadas registran 18 puntos en el cuarto puesto de la tabla de posiciones.

A pesar de su clase, Azofeifa mantiene lo pies en la tierra y señala que Sporting no tiene dependencia con él ni mucho menos. Incluso, afirma que jugadores de la talla de Messi y CR7 tampoco pueden solos, debido que necesitan de todo el equipo.

Aunque Azofeifa diga que Sporting no depende de él para verse bien, lo cierto es que pareciera que sí es así, debido que el volante se perdió los dos últimos partidos ante Herediano y Guanacasteca por lesión, y los josefinos cayeron en ambos.

En lo que va del torneo, Azofeifa registra 10 asistencias y 2 goles, lo cuál habla de la calidad del volante, que considera a sus compañeros claves para su buen rendimiento.

«Considero personalmente, que dentro de los equipos que he estado la única estrella que puede haber es el equipo en sí, osea ningún jugador por más buenos y guardando las distancias, poniendo el nombre de Messi y Cristiano Ronaldo puede solo, osea el equipo siempre va ser lo mejor que pueda existir dentro de una institución.

Para nada creo que exista una dependencia, obviamente me siento muy contento dentro del camerino y del equipo, trato de hacer lo mejor y post del equipo, para mí es muy importante y también considero que es muy importante, que en este caso jugadores que están alrededor mío se sientan cómodos a la hora de que yo tenga participación jugando con ellos.

También hay jugadores de mucha calidad, que si ellos están bien ellos me harán ver bien a mí en cancha. No hay ninguna dependencia y también lo percibo en cuánto al juego, creo que todos somos importantes, más allá si un jugador puede hacer diferencia, como siempre lo he dicho me considero uno más, al final el fútbol va ser un tema de grupo», dijo Randall Azofeifa.

Los josefinos medirán fuerzas este 25 de septiembre a las 8:00 pm ante Alajuelense, que visitará a los blanco y negro en busca del triunfo.