Bryson ya forma parte de La Sele Sub-17

Redacción – Tal vez a usted no se le haga familiar el nombre de Bryson Rodríguez Pawloski, pero lo cierto es que es la nueva joya del Municipal Liberia de la Liga de Ascenso, que sueña con jugar algún día en la poderosa Premier League de Inglaterra.

Este juvenil de solo 16 años es la nueva perla liberiana, gracias a su gran talento y calidad en la cancha, donde se desempeña como volante de contención o número 10.

Nacido en Estados Unidos en el año 2005, pero de padre tico originario de San Ramón y madre norteamericana nativa de Nueva York, el niño de oro del cuadro pampero cuenta con doble nacionalidad y además, tiene los colores aurinegros tatuados en su piel.

Esa identificación con los «Coyotes» ha hecho que Bryson tenga clara su misión de buscar destacar con Liberia para poder consolidarse con el club, al cuál llegó en el 2018. Eso sí, por el Covid-19 y otras razones dejó la institución por un tiempo.

Durante ese período fuera del conjunto aurinegro vistió los colores de las ligas menores Jicaral y Guanacasteca. Pero hace unos meses atrás, Liberia hizo visorias y gracias a su calidad, Marvin Solano lo vio y firmó su primer contrato a su corta edad

Sus grandes condiciones llamaron la atención de Juan Vicente Carvajal, reconocido representante de jugadores que vela por el adecuado desarrollo del joven pampero, que junto a su padre Mario Eduardo y su madre Christine mantiene los pies en la tierra.

El camerino ha acuerpado de gran forma a Bryson, con el fin de guiarlo por el camino indicado en la categoría de plata. Incluso, Marvin Solano lo aconseja seguido para tratar de potenciar al juvenil, que está tasado en más de $1 millón por la directiva liberiana.

Su ilusión por trascender en el deporte rey es total y por eso tiene entre sus inspiraciones a Keylor Navas, quién se codea con grandes estrellas del fútbol mundial, por lo que Rodríguez Pawloski quiere seguir los pasos del arquero pero en la Premier League.

Bryson Rodríguez conversó con AMPrensa.com y deja claro que tiene la fe de codearse con grandes estrellas del fútbol mundial, tal y como lo ha hecho Navas.

«La verdad que primero quiero brillar con Liberia, consolidarme pero siempre aspiro a estar en Europa, quiero llegar hasta la Premier League de Inglaterra, porque siento que ahí nació el fútbol y es una de las ligas más competitivas, la verdad que deseo llegar a codearme con las grandes estrellas, pero para eso eso hay que trabajar mucho como lo hizo Keylor Navas.

Entre mis inspiraciones hay jugadores como Zidane y Ronaldinho, que tenían aspectos que marcaron la historia del fútbol, hoy en día la gente siempre dirá Cristiano Ronaldo, Neymar o Messi, pero a mí me gusta mucho alguien que no está a cada rato en las redes sociales, como lo Thiago Alcántara del Liverpool, me gusta mucho la técnica de él, tiene mucha técnica y juega más de mi posición, siempre veo vídeos de él y me gusta mucho como es», afirmó Bryson Rodríguez a AMPrensa.com.

De la cantera liberiana salió hace unos años atrás, Cristian Gamboa, quién a sus 31 años tiene una gran carrera con pasos por clubes de Noruega, Inglaterra, Escocia y actualmente milita en el VFL Bochum de la Bundesliga.

Este ejemplo de Gamboa es una motivación para muchos jugadores pamperos, que ven que si todo se hace con esfuerzo y dedicación se pueden lograr todas la metas.