Redacción- La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) pidió al Gobierno y a la Contraloría General de la República que realicen una investigación y revisión exhaustiva sobre el manejo y funcionamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP), en especial por la intermediación y el sobreprecio de los productos agropecuarios.

La CNAA considera que el objetivo del PAI de comprar a los pequeños y medianos productores para abastecer a las instituciones públicas no se está cumpliendo a su cabalidad.

Lo anterior debido a varios factores tales como los exagerados márgenes de comercialización que se deja el CNP, el pago de sobreprecios elevadísimos de ciertos productos y la supuesta compra de bienes agropecuarios importados, lo cual a toda costa no beneficia a los agricultores.

Además, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria considera que el objetivo y la finalidad con que se creó el CNP cambió, y ya no se justifica, por lo que es necesario analizar la función de esta institución ante las nuevas condiciones del mercado.

“Los pequeños y medianos productores no están recibiendo el margen de ganancia que deberían de recibir. Las autoridades del CNP defienden el pago de un sobreprecio argumentando que benefician a los productores nacionales, pero no es así, dado que no todos los agricultores que son proveedores del PAI logran dicho beneficio. Tampoco se puede justificar que es un precio justo a costa de los bolsillos de todos los costarricenses”, explicó Francisco Muñoz, presidente de la CNAA.

Muñoz dijo que en la CNAA “consideramos que los jerarcas tanto del CNP y del MAG en lugar de defender el modelo actual del PAI, deberían de ayudar a los pequeños y medianos productores a organizarse para que puedan comercializar sus productos en canales más efectivos y amplios”

La Cámara Nacional de Agricultura considera que el productor necesita tener las herramientas para ser eficiente y producir competitivamente, a un precio adecuado a su esfuerzo y a su producto.

Para la Cámara no es de recibo que se utilice el tema de pago de un sobreprecio al productor como una excusa para justificar una intermediación desproporcionada por parte del CNP.