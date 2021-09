Rumores se han disparado en las redes sociales

Redacción – ¿Castigó La Liga a Marcel Hernández? Es la preguntan que se hacen muchos liguistas ante los rumores que se han dado a conocer en las redes sociales, por lo que Fernando Ocampo, presidente erizo salió al paso de la situación.

El presidente de Alajuelense confirmó que desde hace varios días han conversado a lo interno de lo sucedido y por eso el cuadro erizo si castigó al delantero cubano.

Hernández rompió uno de los códigos del León, por lo que la gerencia deportiva comandada por Agustín Lleida junto al cuerpo técnico decidieron imponer una sanción económica al atacante, que suma 6 goles en el presente torneo.

Ocampo no dio a conocer en que falta incurrió Marcel en el camerino, ya que es un tema que tiene como prioridad que los códigos y reglas se cumplan a la perfección.

La directiva del Equipo de su Gente respaldó a la gerencia y dio el visto bueno para el castigo a Hernández, que no vio acción ante Pérez Zeledón por problemas de salud, según dio a conocer Luis Antonio Marín.

Fernando Ocampo habló en el programa 120 minutos de Monumental y afirma que el tema de Marcel no debe desviar al León con respecto al rendimiento deportivo.

«Ciertamente desde hace ya varios días hemos venido conversando sobre esta posibilidad y yo creo que dentro de toda institución y camerino hay elementos que maneja la gerencia deportiva y cuerpo técnico.

Son elementos que se manejan a los interno y yo creo que hay códigos, los mismos deben respetarse, desde esa perspectiva la junta directiva siempre ha venido respaldando ese tipo de elementos y decisiones a la hora de se tomen a nivel interno. No son temas que convengan entrar en discusión y me parece que son elementos de camerino que deben quedar ahí y nosotros en la junta directiva acuerpamos esas decisiones.

Son temas que se resuelven a lo interno y me parece que se den en todo equipo, no creo que sea el tema de hacer grandes aspavientos de este tema, no creo que sea algo que deba desviarnos de lo que es la discusión del rendimiento deportivo a nivel masculino como femenino, que es donde estamos todos enfocados», afirmó Ocampo.

Se espera que Hernández vea acción este 17 de septiembre en el duelo que tendrá Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto ante San Carlos a las 7:00 pm.