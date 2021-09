Redacción- Pese a que la Selección Nacional no levanta cabeza en la octagonal final de la Concacaf, el volante Celso Borges considera que el empate ante Jamaica es injusto.

Debido a que el experimentado volante nacional defiende que la Tricolor merecía sumar los tres puntos anta los caribeños.

Aunque durante el segundo tiempo del compromiso el arquero Keylor Navas se visitó de héroe y evitó la caída de su marco.

Lo que permitió que la escuadra costarricense mantuviera el empate de 1-1 hasta el pitazo final con lo que iniciaron los silbidos de los aficionados.

«Nadie dijo que iba a ser fácil, creo que hoy hicimos todos los méritos para ganar el partido, tuvimos bastantes ocasiones, ellos nos llegan en esa que es un error que se da en el juego, pero no nos vamos a rendir ni mucho menos, no es como lo estábamos imaginando después de tres fechas, pero no quiere decir que vamos a dejar de luchar».

«Yo creo que hoy hicimos todo para ganar, lo seguiremos intentando, es así, el fútbol es así de cruel a veces, no paga al que mejor juega pero hay que aceptarlo y seguir ahí», expresó Borges.