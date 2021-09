Borges será presentado la próxima semana en Alajuelense

Redacción – Previo a abandonar España para volver a Costa Rica tras 12 años, el volante nacional, Celso Borges, relató como se dio cuenta que sería nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense, donde firmó hasta mayo del 2023.

Borges tendrá un nuevo cambio en su vida, debido que dejó el Deportivo La Coruña, un club el cuál ama con todo su corazón, gracias a los grandes momentos vividos, a pesar que el último año estuvo rodeado de críticas por su irregular nivel.

El Deportivo La Coruña de la Primera División RFEF de España (tercera categoría) dejó libre al costarricense por causa de grandes problemas económicos que atraviesan en suelo ibérico. Lo cuál generó que el tico buscará nuevos aires.

Pese a que ya tenía varias semanas de saber que no iba a seguir en el club de Galicia, el nacional se mantuvo entrenando en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

En una charla con «La Voz de Galicia», el volante de 33 años contó como el pasado 21 de septiembre se dio cuenta que ya era nuevo futbolista del Equipo de su Gente.

«Hubo un ejercicio en el que Borja no me incluyó y me puse a correr al margen. Ahí me avisaron de que el acuerdo estaba listo y supe que ya no me iba a entrenar más con el Dépor, así que quise estirarlo un poco. Quise llevarme el último vídeo mental de Abegondo. Las últimas fotos para mí. Por eso me quedé rematando un rato más. Exprimiendo hasta el final. Fue un acto más nostálgico que otra cosa. Ya sabía que me iba, el campo estaba vacío, la pelota sonaba mucho… Los últimos tiros. La despedida.

Costa Rica es mi país, el fútbol de allá viene en crecimiento, y porque han ido pasando los años y he estado lejos de los míos y noto que el tiempo no lo voy a recuperar. Parte de la vida también consiste en pasarla con quienes lo merecen, con quienes han estado siempre ahí. Vuelvo a casa».», dijo Celso Borges al medio ibérico.