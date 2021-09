Estudio de la Universidad EARTH, señaló debilidades en sistema de registro voluntario del CNP en el 2015

Redacción- El Consejo Nacional de Producción (CNP) podría haber contabilizado frijol ilegal proveniente de Nicaragua.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó Mario Piedra, especialista en economía agrícola y autor del estudio “La trazabilidad de la producción de frijol en Costa Rica y su efecto sobre las estadísticas nacionales de área sembrada y volumen de producción”, publicado en el 2015 por la Universidad EARTH.

El informe de Piedra señala las debilidades en el sistema de registro voluntario del CNP y que propician el trasiego ilegal de frijol proveniente del país del norte.

Este mecanismo voluntario consiste en que los productores deben registrarse en las oficinas subregionales del CNP para brindar sus datos personales, la ubicación de la unidad productiva, el área aproximada de siembra y la estimación del volumen de cosecha. Así es como la institución lleva los registros de las cosechas.

Los formularios emitidos desde la agencia local del CNP a cada productor registrado se conocen como boletas. No obstante, este sistema tiene limitaciones estructurales, según el estudio.

Una de ellas es que, al hacer el proceso de registro, los productores declaran áreas de siembra diferentes a las que efectivamente están cultivadas, lo que provoca que los productores sobreestimen sus áreas de siembra, manifestó Piedra.

Al haber una sobreestimación del área de siembra se crea un espacio que propiciaría un mercado de “llenado” para completar la producción que el agricultor reportó al CNP, mismo que se da con frijol foráneo que podría venir, incluso, del contrabando, según Piedra.

“¿Qué hace usted con el excedente del área declarada? Compra frijoles en el borde, de los que vienen del norte. Si usted me dice yo voy a producir diez hectáreas, y esas diez hectáreas en promedio me van a producir 500 quintales, pero usted no tiene diez hectáreas, sino seis, cinco, o cuatro, pero usted tiene una boleta que dice hasta 500 quintales ahí se abre un espacio. Los productores quedan en el sistema con un reporte de que ellos pueden llenar esa diferencia”, manifestó Mario Piedra, autor del estudio de la Universidad EARTH y especialista en economía agrícola.

Piedra indica que sobreestimar las áreas de producción no es algo nuevo en agricultura. ““El problema es que la sobreestimación se incorpora en la boleta y la boleta entra en el sistema formal de las estadísticas de este país”, agregó.

El estudio de Piedra también llama a revisión las labores que realiza el CNP para verificar el área de siembra y el volumen de la cosecha de los agricultores, debido a que la revisión solo se hace en una muestra de los productores registrados, y sin un proceso de georreferenciación que corrobore las áreas de siembra; lo que refleja los problemas para estimar los niveles de producción por parte del CNP.

Entre Costa Rica y Nicaragua se dan las condiciones necesarias para que exista un trasiego de frijol, ya que la frontera es una zona altamente porosa y por ahí pasan granos, mercancías, ganado y personas, indicó Piedra.

“Tienes al norte del río San Juan, a Nicaragua que produce cantidades muy superiores de frijol a precios mucho más bajos. Tienes al sur del rio un borde poroso en donde está la zona más grande de producción de frijol y su infraestructura acopio. Una cosa importante es que el frijol nicaragüense y el frijol costarricense usted los ve y no puede diferenciarlos, el frijol nicaragüense y el frijol costarricense son iguales, perfectamente sustitutos el uno del otro”, señaló.