Cruz salió molesto por el empate ante ADG

Redacción – El arquero del Saprissa, Aarón Cruz, es consciente del mal momento morado en el campeonato y por eso deja claro que no hay tiempo para lamentarse ni para reprochar, por lo que deben buscar levantarse pronto.

Los morados han entrado en un incómodo bache en el certamen, debido que en las últimas tres fechas solo han suma un punto de nueve posibles, tras el empate de 1-1 ante Guanacasteca junto a las derrotas ante Sporting FC y San Carlos.

Esos malos resultados han hecho que el Monstruo se haya estancado en la tabla de posiciones, donde ocupan el cuarto lugar con 17 puntos en 11 jornadas.

Aunque todavía están en zona de clasificación, el saprissismo está furioso con Mauricio Wright y sus pupilos, ya que han sido muy irregulares en el torneo.

Cruz de 3 0años es consciente de la incomodidad de su afición, por eso señala que deben enfocarse en mejorar muchas cosas y así poder seguir peleando arriba.

«Triste con el resultado ante Guanacasteca, claramente teníamos que sumar de a tres, pero bueno ya cerramos la primera vuelta, entonces no hay tiempo para lamentos ni para reprochar, hay que lograr muchas cosas y ahora es empezar la segunda ronda de buena manera, hay que ir a buscar los tres puntos a Guápiles, la tabla de posiciones está apretada y entonces, bueno estamos ahí arriba, pero sabemos que hay muchas cosas por mejorar. Nosotros tenemos tres partidos de no poder sumar de a tres, entonces por ahí es negativo, pero no hay tiempo para lamentarse», afirmó Aarón Cruz a FUTV.

Aarón es uno de los capitanes del Monstruo, por lo que sabe muy bien la urgencia de volver a la victoria en el Apertura 2021, donde esperan ganar el bicampeonato.