Redacción- Los errores mas comunes son entorno a la colocación, el almacenaje, la fecha de expiración, el momento de la colocación y especialmente aunados a prejuicios de genero.

Considerado como el método anticonceptivo más popular y una de las mejores barreras de protección frente a algunas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la efectividad del preservativo se sitúa en torno a un 98%, según la Organización Mundial de la Salud, siempre que se use de manera correcta y sostenida.

Sin embargo, cada error cometido en su uso provocaría que el porcentaje de fallo estimado se elevara al 18%, en lugar del 2% de base.

«Creando consciencia, educandos, buscando información sobre el adecuado uso, y tomando la decisión de aplicarlos sin importar la perspectiva de la pareja o miedos y prejuicios que puedan entorpecer el uso adecuado. Puede ser que baje el porcentaje de protección del preservativo», dijo Marianela Arias Lamicq, sexóloga de Durex.

La experta agregó que «es vital, la sexualidad se comienza a configurar desde la niñez y la manera en que se aprendió sobre esta, estableciéndose con mas fuerza en la adolescencia afecta inclusive en la vida adulta de la persona.

Lo que quiere decir que si se dio una educación llena de mensajes negativos, morbo, mitos, castigos o no se dio del todo puede llevar a generar disfunciones sexuales. Mientras que una educación pertinente, informada, científica, transparente, enfocada en el placer y los Derechos sexuales, así como natural y positiva, hace que la persona crezca y le sea mas facial vivir una sexualidad saludable y placentera».

Se debe resaltar que las personas deben revisar fecha de vencimiento, mantenerlo en lugares frescos, no debe tener perforaciones, no andar en la billetera y no abrirlo con la boca.

Arias brinca algunos consejos para hablar con los niños y es que se «comienza por nombra de manera correcta los genitales y sigue enfrentando las situaciones que surgen en el día a día (películas, vida en pareja de los padres y hermanos…) con información, naturalidad y claramente adaptando las respuestas a cada etapa psicosexual del niño o niña

«No existe una edad, lo que existen son oportunidades. Desde preguntas que hagan los chicos y chicas, hasta eventos, noticias, situaciones en la escuela, entre otros; a los que ellos y ellas se pueden ver enfrentados, y es allí donde se aprovecha para orientar sobre el tema», dijo.