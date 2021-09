Redacción. La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, festejó el hecho de que las autoridades de Salud estén implementando el proceso de vacunación las 24 horas, los siete días de la semana.

Es urgente implementar este proceso puerta a puerta, frontera a frontera y por eso festejamos los vacunatorios móviles y visitas casa a casa; como parte del “vacunatón” que se lleva a cabo en el país.

“Lo qué la Defensoría ha venido pidiendo para acelerar la vacunación, desde hace seis meses, vemos que sí era posible implementar, por lo que, celebro la decisión adoptada por el Presidente de la República, para lograr un proceso más eficiente”, manifestó la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

La jerarca agregó que se requiere intensificar la divulgación de información veraz, para combatir las noticias falsas que circulan en las redes sociales.

Asimismo, hace un llamado a toda la población a continuar cumpliendo los protocolos sanitarios, como una medida vital para enfrentar el impacto de la pandemia en el sistema de salud y en la economía del país.

Estos son los lugares donde se vacunará este fin de semana:

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

PAQUERA SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM

SAN RAFAEL DE PUNTARENAS SEDE DE ÁREA 9 AM A 5 PM

CHACARITA SEDE DE ÁREA 7 AM A 5 PM

ESPARZA SALÓN COMUNAL DE ESPARZA SÁBADO DE 1 PM A 8 PM Y DOMINGO DE 8AM A 8PM

CÓBANO SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM

MONTES DE ORO SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM

QUEPOS ESCUELA COREA DE 12 MEDIODÍA A 6PM

CHOMES-MONTEVERDE SEDE DE ÁREA, COMUNIDAD COSTA PÁJAROAS, CENTRO COMERCIAL MONTEVERDE SÁBADO Y DOMINGO EN SECTOR MONTEVERDE DE 10 AM A 7 PM Y SECTOR CHOMES EN SEDE DE ÁREA EL SÁBADO DE 7AM A 4 PM Y COMUNIDADES DE COYOLITO, JARQUÍN Y LA MONTAÑA.

OROTINA – SAN MATEO CAMPO FERIAL SÁBADO DE 8AM A 8PM. DOMINGO DE 8AM A 5 PM

BARRANCA SEDE DE ÁREA Y PLAZA COMERCIAL DEL ROBLE 8AM A 8PM

PARRITA SEDE DE ÁREA SÁBADO DE 8 AM A 5 PM EN LA SEDE Y DE 8 AM A 3 PM EN LA EMPRESA. DOMINGO DE 9 AM A 5 PM.

GARABITO SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA CONSULTA EXTERNA 8AM A 8PM

HOSPITAL MAX TERAN VALLS AUDITORIO DEL HOSPITAL Y CONSULTA ESPECIALIZADA 8AM A 8PM.

REGIÓN BRUNCA

BUENOS AIRES

GIMNASIO ESCUELA ROGELIO FERNANDEZ 8AM A 8PM

SECTOR LAS ROSAS DE SALITRE BARRIDO CASA A CASA 8AM A 2PM

SECTOR CEBROR DE SALITRE BARRIDO CASA A CASA 8AM A 2PM

SECTOR SAN CARLOS BARRIDO CASA A CASA 8AM A 2PM

SAN MARTÍN ,URB. MI HOGAR,LOS CORDERO.B° NUEVO CASA A CASA 8AM A 2PM

FLOR DE LA SABANA-GEMELAS CASA A CASA 8AM A 2PM

PARAISO Y OCOCHOVI CASA A CASA 8AM A 2PM

BAJO REMOLINO CASA A CASA 8AM A 2PM

CEIBO CASA A CASA 8AM A 2PM

ESCUELA ROGELIO FERNANDEZ GUELL 8AM A 2PM

DE LAS BOMBAS HASTA LA Y GRIEGA CASA A CASA 8AM A 2PM

BARRIO CANTA RANA, LAS PALMERAS A LLEGAR A LA TORRE ICE CASA A CASA 8AM A2PM

BARRIO LOS ANGELES, PAQUERA, LOMA VERDE-MOPT CASA A CASA 8AM A 2PM

BARRIO EL ALTO, EL AZTECA, LOS ANGELES CASA A CASA 8AM A 2PM

CORREDORES

PLAZA DE LA MUJER EN PASO CANOAS PUESTO FIJO 8AM A 8PM

MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD NEILY PUESTO FIJO 8AM A 8PM

COMUNIDADES CORREDOR: BARRIO EL ESTADIO, 22 DE OCTUBRE, PALMA REAL, LA FORTUNA, RIO NUEVO, EL CARMEN DE ABROJO, COTO 42, SALAS VINDAS, SAN RAFAEL, RIO INCENDIO, LA CAMPIÑA, PROYECTO VERACRUZ, ABROJO NORTE. 8AM A 8PM

COMUNIDADES PASO CANOAS: SAN JORGE, VILLAS DARIZARA, VERACRUZ, LA BRIGADA., SAN MARTÌN Y BARRIO NUEVO. 8AM A 8PM

OSA

UVITA VACUNATORIO EN EL EBAIS Y CASA A CASA 8AM A 8PM

SUPERMERCADO BM PALMAR NORTE 8AM A 8PM

PALMAR NORTE (CASA A CASA) 8AM A 8PM

PALMAR SUR VACUNATORIO EN EL EBAIS 8AM A 8PM

FINCAS CASA A CASA 8AM A 8PM

CIUDAD CORTÈS (CASA DE LA CULTURA) 8AM A 8PM

TINOCO: COQUITO, SANTA ROSA, VILLA COLÒN, FINCA PUNTARENAS. POZO,BAHIA, CAMDUCHA (CASA A CASA) 8AM A 8PM

PÉREZ ZELEDÓN

EBAIS VILLA LIGIA SÁBADO 8AM A 2 PM

EL COLONO CONSTRUCCION (LOS ANGELES, DF) SÁBADO DE 8AM A 6PM

VACUNATORIO SAN ISIDRO SÁBADO DE 8AM A 8PM

SALON COMUNAL DE CAJON DOMINGO DE 8AM A 5PM

KIOSKO PARQUE SAN ISIDRO DOMINGO DE 8AM A 8PM

VISITA CON MOVILES Y CASA A CASA A COMUNIDADES LEJANAS 7AM A 4PM

GOLFITO

EBAIS RIO CLARO 8AM A 2PM

DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO 8AM A 2PM

SUPERMERCADO BM RIO CLARO 8AM A 2PM

SUPERMERCADO PEARSON GOLFITO 8AM A 2PM

SUPERMERCADO BM PUERTO JIMÉNEZ 8AM A 2PM

COTO BRUS

IGLESIA CATÓLICA DE SAN VITO SÁBADO DE 8AM A 8PM

TERRITORIO INDIGENA DOMINGO DE 8AM A 8PM

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

CARIARI

SABADO Y DOMINGO COMUNIDADES DEL AREA.

BARRIDO CASA A CASA 8 AM A 4 PM

SABADO Y DOMINGO- VACUNATORIO AVENIDA SURA 8 AM A 8 PM

GUÁPILES VACUNATORIO DE COOPEVIGUA 1 , ASENTAMIENTOS HUMANOS Y COMERCIO 8 AM A 8 PM

TALAMANCA

PUESTO FIJO EN OLD HARBOR PUERTO VIEJO 8 AM A 8 PM

VACUNACION EN FRONTERAS 8AM A 5PM

BARRIDOS EN LAS COMUNIDADES CON POCA AFLUENCIA A VACUNARSE ALTA TALAMANCA 8AM A 5PM

SIQUIRRES

SAN RAFAEL 9AM A 6PM

SAN MARTIN 9AM A 6PM

BETANIA 9AM A 6PM

CLINICA DE SIQUIRRES 9AM A 6PM

CAIRO 9AM A 6PM

CRUCE 9AM A 6PM

MATINA

FRENTE MUNICIPALIDAD MATINA 25-09 9AM-5PM

CLINICA BATAAN 8AM-5 PM

VACUNATORIO COLONO 25-09 9AM-5PM

BARRIDO COMUNIDAD VENECIA 26-09 9AM-5PM

GUÁCIMO

GUÁCIMO 8AM A 6PM

MOVIL BARRIDO 7AM A 4PM

VALLE LA ESTRELLA SERVICENTRO DE PENSHURT, CLINICA LA FORTUNA, LLANO GRANDE, PROGRESO, SAN CARLOS , LA GUARIA, CARTAGENA, LAS VEGAS, ZONA INDIGENA 8AM A 8PM

LIMON GIRAS COMUNITARIAS, CATEDRAL Y PLAZA MOIN GIRAS COMUNITARIAS Y CATEDRAL DE 8 A 4 PM EN PLAZA MOIN 8AM A 7PM

REGIÓN CHOROTEGA

CAÑAS CLINICA SEDE EBAIS CONCENTRADOS 8AM A 8PM

JICARAL-ISLAS VACUNATORIO SEDE JICARAL 8AM A 8PM

BAGACES AREA SALUD BAGACES 7AM A 8PM

LA ANEXIÓN CONSULTA EXTERNA 7AM A 8PM

NANDAYURE ENTRADA PRINCIPAL DE LA CLINICA 7AM A 8PM

NICOYA CAPILLA DE VELACIÓN LA GUADALUPANA 7AM A 8PM

TILARÁN SALÓN SANTA TERESITA 8AM A 8PM

CARRILLO SALÓN COMUNAL FILADELFIA 8AM A 8PM

ABANGARES AUDITORIO 8AM A 8PM

UPALA SÁBADO :SAN JORGE CASA A CASA Y DOMINGO :DELIRIO FATIMA CASA A CASA EBAIS UPALA CENTRO 8AM A 8PM

HOSPITAL UPALA CONSULTA EXTERNA 7AM A 8PM

COLORADO VACUNATORIO 8AM A 8PM

HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO AUDITORIO HOSPITAL 8AM A 8PM

HOJANCHA ANTIGUO CEN CINAI 8AM A 8PM

SANTA CRUZ

CLINICA SANTA CRUZ SÁBADO DE 8AM A 8PM

27 DE ABRIL SÁBADO DE 8AM A 8PM

LIBERIA CURACIONES DEL ÁREA DE SALUD LIBERIA 8AM A 8PM

LA CRUZ SEDE DE VACUNATORIO 8AM A 8PM

REGIÓN HUETAR NORTE

AGUAS ZARCAS CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS/ESTACION SERVICO AGUAS ZARCAS Y EL SUPERMERCADO EL JUMBO. 7AM A 8PM

CIUDAD QUESADA AUTO VAC EN EL AREA DE SALUD DE CIUDAD QUESADA. 7AM A 12 MEDIODÍA.

FLORENCIA EBAIS FLORENCIA. 7AM A 8PM

GUATUSO SEDE CLINICA SAN RAFAEL Y BARRIDO EN SECTOR SAN RAFEL. 7AM A 8PM

LA FORTUNA AREA DE SALUD Y EBAIS FORTUNA 7AM A 8PM

LOS CHILES EBAIS LOS CHILES, EBAIS DE PAVON, EBAIS LOS LIRIOS Y MEDIO QUESO, 7AM A 8PM

PITAL EBAIS DE PITAL 1 Y 2 . 7AM A 8PM

SANTA ROSA SEDE CLINICA SANTA ROSA. 7AM A 8PM

REGIÓN CENTRAL NORTE

PÓAS SALÓN PASTORAL, POÁS 8AM A 8PM

SAN RAFAEL DE HEREDIA DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA (SABADO), SALON DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO FRENTE A LA CLINICA (DOMINGO) 8AM A 8PM

SANTO DOMINGO DE HEREDIA SEDE CASITA CNE/PUESTO 1 8AM A 8PM

SAN ISIDRO DE HEREDIA SEDE DEL AREA 8AM A 12 MEDIODÍA

ZARCERO (ALFARO RUIZ) CLINICA ZARCERO 8AM A 8PM

GRECIA MALL PLAZA EL INGENIO 8AM A 8PM

ALAJUELA NORTE PLAZA REAL 8AM A 8PM

NARANJO ASN VACUNATORIO 8AM A 8PM

ALAJUELA OESTE CLINICA BARRIO SAN JOSE Y ZONA FRANCA COYOL 8AM A 8PM

ALAJUELA SUR CLUB DIRECT SMILE 8AM A 8PM

ALAJUELA CENTRAL CITYMALL 8AM A 8PM

PUERTO VIEJO SARAPIQUI POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO Y VISITAS PLANIFICADAS A COMUNIDADES 8AM A 6PM

PALMARES SEDE DE ÁREA, FERIA DEL AGRICULTOR (HASTA LAS 11 AM (SABADO)

PARQUE CENTRAL DE PALMARES (11 AM 4 PM) 8AM A 8PM

VALVERDE VEGA SEDE AREA DE SALUD 8AM A 12 MEDIODÍA

BELEN FLORES SEDE AREA DE SALUD 8AM A 8PM

SANTA BARBARA SEDE DEL AREA 8AM A 8PM

ATENAS SEDE DEL AREA EN EL PARQUEO TRASERO DE LA SEDE DEL AREA 8AM A 8PM

SAN RAMON COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRIGUEZ 8AM A 8PM

HORQUETAS RIO FRIO SEDE DEL AREA Y PARROQUIA DE FINCA 6 8AM EN 6PM EN LA SEDE 8AM A 4PM EN FINCA 6

TIBAS URUCA MERCED FIFCO RETAIL URUCA 8AM A 8PM

HEREDIA VIRILLA PASEO DE LAS FLORES UAM 8AM A 8PM

CUBUJUQUI MALL OXIGENO 8AM A 8PM

HOSPITAL MEXICO INA SÁBADO DE 8AM A 6PM

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA AUDITORIO 8AM A 8PM

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL* HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 8AM A 8PM

REGIÓN CENTRAL SUR

ACOSTA SEDE CLINICA O CAPILLA VELATORIA DE PARROQUIA 8AM A 8PM

ALAJUELITA CLÍNICA DE ALAJUELITA 8AM A 8PM

ASERRI CLÍNICA DE ASERRÍ 8AM A 3PM

CARTAGO WALMART CABALLO BLANCO (PARA SEGUNDAS DOSIS) 8 AM A 8 PM SÁBADO 25 DE SETIEMBRE, COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (PARA PRIMERAS DOSIS)8 AM A 8 PM SÁBADO 25 DE SETIEMBRE. WALMART CABALLO BLANCO (PARA SEGUNDAS DOSIS) 8 AM A 8 PM DOMINGO 26 DE SETIEMBRE. ESCUELA JESÚS JIMÉNEZ ZAMORA (PARA PRIMERAS DOSIS) 8 AM A 8 PM DOMINGO 26 DE SETIEMBRE MERCADO MUNICIPAL DE CARTAGO(ANTIGUO MERCADITO DE CARNES) SÁBADO 25 DE SETIEMBRE 8 AM A 5 PM. TEMPLETE DE LA BASÍLICA DE LOS ANGELES 8 AM A 5 PM EBAIS LLANO GRANDE DOMINGO 26 DE SETIEMBRE 8 AM A 4 PM

CARMEN-MONTES DE OCA CENTRO DE VACUNACION UCR 8AM A 7PM, MALL SAN PEDRO 9AM A 5PM Y TIENDA UNIVERSAL 9AM A 5PM.

CORONADO CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLINICA. 8AM A 8PM

CORRALILLO SALON COMUNAL LLANO LOS ANGELES Y SALON COMUNAL FRAILES 8AM A 8PM

CURRIDABAT UACA 8AM A 8PM, MULTIPLAZA 10AM A 8PM Y MOVIL 10AM A 5PM

DESAMPARADOS 1 LOBBY DEL CAIS DR. MARCIAL FALLAS DIAZ 8AM A 8PM

DESAMPARADOS 2 SAN RAFAEL ARRIBA, MALL EXPRESO (FRENTE A FERRETERÍA EPA) 10AM A 2PM

DESAMPARADOS 3 PARQUE LA LIBERTAD Y EN GUIDOS EN ESCUELA DEL SECTOR 2. ADEMÁS, RECORRIDO EN COMUNIDADES. 7AM A 7PM

EL GUARCO VACUNATORIO MALL PASEO METRÓPOLI – CARAVANA MOVIL COMUNIDADES8AM A 8PM

ESCAZU FERIA DEL AGRICULTOR SAN MIGUEL ESCAZÚ, FERIA DEL AGRICULTOR SAN ANTONIO ESCAZÚ Y MULTIPLAZA ESCAZU DE 8:30 AM A 1PM

GOICOECHEA 1 SEDE LOS CUADROS Y EN EL SALÓN COMUNAL DE LOS CUADROS EL SÁBADO 25 DE SETIEMBRE DE 8:30AM A 2PM 8AM A 8PM.

GOICOECHEA 2 SALA A ASG2 8AM A 2PM, PUESTO FERIA DEL AGRICULTOR SÁBADO DE 7 AM A 1 PM Y PUESTO IGLESIA CATOLICA DOMINGO DE 8AM A 1 PM

*HATILLO*1. VACUNATORIO EN PEDIATRÍA DE LA CLÍNICA SOLÓN NUÑEZ FRUTOS 8AM A 8PM . 2. SEDE DE EBAIS PARA ABORDAR LA FERIA DEL AGRICULTOR DE 8AM A 3PM, 3. CENTRO COMERCIAL PLAZA AMÉRICA 8AM A 7PM, 4. VACUNATORIO AMBULANTE 8AM A 5PM Y 5. SAGRADA FAMILIA DE 8AM A 5PM

LA UNION SEDE DE ÁRE DE SALUD 8AM A 4PM

LOS SANTOS GIMNASIO MUNICIPAL 8AM A 8PM

MATA REDONDA HOSPITAL CLÍNICA MORENO CAÑAS 8AM A 8PM

*MORA*GIMNASIO MUNICIPAL CIUDAD COLON 8AM A 2PM Y SEDE DE AREA DE SALUD 2PM A 8PM

MORAVIA EN VACUNATORIO LINCOLN PLAZA 10AM A 7PM, VACUNACION COMUNITARIA PLATANARES Y SAN JERÓNIMO 9AM A 5PM

OREAMUNO SEDE DE EBAIS, CAMINO AL ALTO DE 8AM A 12 MEDIODÍA

PARAISO GIMNASIO ESCUELA GOICOECHEA 8AM A 8PM

PAVAS CLÍNICA DE PAVAS, MERCADO DEL POLLO, ESCUELA DE FINCA SAN JUAN, CENTROS COMERCIALES PLAZA MAYOR Y PLAZA ROHRMOSER, VACUNATORIO MOVIL EN PRECARIOS Y ZONAS MARGINALES. 9AM A 3PM

PURISCAL GIMNASIO DEL LICEO DE PURISCAL 7AM A 8PM, VISITAS A CENTROS DE MAYOR CONCENTRACION DE PUBLICO DEL CENTRO DE PURISCAL VACUNATÓN MÓVIL. 7AM A 2PM

SAN FRANCISCO – SAN ANTONIO VACUNATORIO UNIVERSIDAD SAN JOSÉ DE 8AM A 3PM

SAN JUAN- SAN DIEGO CONCEPCION TERRAMALL 8AM A 8PM Y VACUNACIÓN EN LA COMUNIDAD (EN LA AMBULANCIA Y PUESTOS EXTRAMUROS) 8AM A 8PM

SAN SEBASTIAN – PASO ANCHO WALMART SAN SEBASTIÁN-PASO ANCHO 8AM A 4PM

SANTA ANA PARQUE CENTRAL DE SANTA ANA DE 8AM A 2PM

TURRIALBA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 8AM A 8PM

ZAPOTE CATEDRAL CEDESO 8AM A 6PM

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO ANEXO (COSTADO SUR PARQUE LA MERCED, INGRESO AVENIDA 6) 8AM A 8PM Y MERCADO CENTRAL DE SAN JOSÉ SÁBADO 7AM A 6PM

HOSPITAL RAFAEL ÀNGEL CALDERÓN GUARDIA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS 8AM A 8PM

HOSPITAL NACIONAL GERIATRICO Y GERANTOLÓGICO CANAL 7, SABANA OESTE DE 8AM A 7PM

HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ PARQUE INDUSTRIAL LA LIMA, CARTAGO SÁBADO 8AM A 5PM Y CLÍNICA ALFREDO VOLIO SÁBADO 8AM A 5PM

HOSPITAL MÉXICO INA-URUCA DE 7.30 AM A 7.30 PM