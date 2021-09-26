Redacción. La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, festejó el hecho de que las autoridades de Salud estén implementando el proceso de vacunación las 24 horas, los siete días de la semana.
Es urgente implementar este proceso puerta a puerta, frontera a frontera y por eso festejamos los vacunatorios móviles y visitas casa a casa; como parte del “vacunatón” que se lleva a cabo en el país.
“Lo qué la Defensoría ha venido pidiendo para acelerar la vacunación, desde hace seis meses, vemos que sí era posible implementar, por lo que, celebro la decisión adoptada por el Presidente de la República, para lograr un proceso más eficiente”, manifestó la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
La jerarca agregó que se requiere intensificar la divulgación de información veraz, para combatir las noticias falsas que circulan en las redes sociales.
Asimismo, hace un llamado a toda la población a continuar cumpliendo los protocolos sanitarios, como una medida vital para enfrentar el impacto de la pandemia en el sistema de salud y en la economía del país.
Estos son los lugares donde se vacunará este fin de semana:
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL
PAQUERA SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM
SAN RAFAEL DE PUNTARENAS SEDE DE ÁREA 9 AM A 5 PM
CHACARITA SEDE DE ÁREA 7 AM A 5 PM
ESPARZA SALÓN COMUNAL DE ESPARZA SÁBADO DE 1 PM A 8 PM Y DOMINGO DE 8AM A 8PM
CÓBANO SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM
MONTES DE ORO SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM
QUEPOS ESCUELA COREA DE 12 MEDIODÍA A 6PM
CHOMES-MONTEVERDE SEDE DE ÁREA, COMUNIDAD COSTA PÁJAROAS, CENTRO COMERCIAL MONTEVERDE SÁBADO Y DOMINGO EN SECTOR MONTEVERDE DE 10 AM A 7 PM Y SECTOR CHOMES EN SEDE DE ÁREA EL SÁBADO DE 7AM A 4 PM Y COMUNIDADES DE COYOLITO, JARQUÍN Y LA MONTAÑA.
OROTINA – SAN MATEO CAMPO FERIAL SÁBADO DE 8AM A 8PM. DOMINGO DE 8AM A 5 PM
BARRANCA SEDE DE ÁREA Y PLAZA COMERCIAL DEL ROBLE 8AM A 8PM
PARRITA SEDE DE ÁREA SÁBADO DE 8 AM A 5 PM EN LA SEDE Y DE 8 AM A 3 PM EN LA EMPRESA. DOMINGO DE 9 AM A 5 PM.
GARABITO SEDE DE ÁREA 8AM A 8PM
HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA CONSULTA EXTERNA 8AM A 8PM
HOSPITAL MAX TERAN VALLS AUDITORIO DEL HOSPITAL Y CONSULTA ESPECIALIZADA 8AM A 8PM.
REGIÓN BRUNCA
BUENOS AIRES
GIMNASIO ESCUELA ROGELIO FERNANDEZ 8AM A 8PM
SECTOR LAS ROSAS DE SALITRE BARRIDO CASA A CASA 8AM A 2PM
SECTOR CEBROR DE SALITRE BARRIDO CASA A CASA 8AM A 2PM
SECTOR SAN CARLOS BARRIDO CASA A CASA 8AM A 2PM
SAN MARTÍN ,URB. MI HOGAR,LOS CORDERO.B° NUEVO CASA A CASA 8AM A 2PM
FLOR DE LA SABANA-GEMELAS CASA A CASA 8AM A 2PM
PARAISO Y OCOCHOVI CASA A CASA 8AM A 2PM
BAJO REMOLINO CASA A CASA 8AM A 2PM
CEIBO CASA A CASA 8AM A 2PM
ESCUELA ROGELIO FERNANDEZ GUELL 8AM A 2PM
DE LAS BOMBAS HASTA LA Y GRIEGA CASA A CASA 8AM A 2PM
BARRIO CANTA RANA, LAS PALMERAS A LLEGAR A LA TORRE ICE CASA A CASA 8AM A2PM
BARRIO LOS ANGELES, PAQUERA, LOMA VERDE-MOPT CASA A CASA 8AM A 2PM
BARRIO EL ALTO, EL AZTECA, LOS ANGELES CASA A CASA 8AM A 2PM
CORREDORES
PLAZA DE LA MUJER EN PASO CANOAS PUESTO FIJO 8AM A 8PM
MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD NEILY PUESTO FIJO 8AM A 8PM
COMUNIDADES CORREDOR: BARRIO EL ESTADIO, 22 DE OCTUBRE, PALMA REAL, LA FORTUNA, RIO NUEVO, EL CARMEN DE ABROJO, COTO 42, SALAS VINDAS, SAN RAFAEL, RIO INCENDIO, LA CAMPIÑA, PROYECTO VERACRUZ, ABROJO NORTE. 8AM A 8PM
COMUNIDADES PASO CANOAS: SAN JORGE, VILLAS DARIZARA, VERACRUZ, LA BRIGADA., SAN MARTÌN Y BARRIO NUEVO. 8AM A 8PM
OSA
UVITA VACUNATORIO EN EL EBAIS Y CASA A CASA 8AM A 8PM
SUPERMERCADO BM PALMAR NORTE 8AM A 8PM
PALMAR NORTE (CASA A CASA) 8AM A 8PM
PALMAR SUR VACUNATORIO EN EL EBAIS 8AM A 8PM
FINCAS CASA A CASA 8AM A 8PM
CIUDAD CORTÈS (CASA DE LA CULTURA) 8AM A 8PM
TINOCO: COQUITO, SANTA ROSA, VILLA COLÒN, FINCA PUNTARENAS. POZO,BAHIA, CAMDUCHA (CASA A CASA) 8AM A 8PM
PÉREZ ZELEDÓN
EBAIS VILLA LIGIA SÁBADO 8AM A 2 PM
EL COLONO CONSTRUCCION (LOS ANGELES, DF) SÁBADO DE 8AM A 6PM
VACUNATORIO SAN ISIDRO SÁBADO DE 8AM A 8PM
SALON COMUNAL DE CAJON DOMINGO DE 8AM A 5PM
KIOSKO PARQUE SAN ISIDRO DOMINGO DE 8AM A 8PM
VISITA CON MOVILES Y CASA A CASA A COMUNIDADES LEJANAS 7AM A 4PM
GOLFITO
EBAIS RIO CLARO 8AM A 2PM
DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO 8AM A 2PM
SUPERMERCADO BM RIO CLARO 8AM A 2PM
SUPERMERCADO PEARSON GOLFITO 8AM A 2PM
SUPERMERCADO BM PUERTO JIMÉNEZ 8AM A 2PM
COTO BRUS
IGLESIA CATÓLICA DE SAN VITO SÁBADO DE 8AM A 8PM
TERRITORIO INDIGENA DOMINGO DE 8AM A 8PM
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
CARIARI
SABADO Y DOMINGO COMUNIDADES DEL AREA.
BARRIDO CASA A CASA 8 AM A 4 PM
SABADO Y DOMINGO- VACUNATORIO AVENIDA SURA 8 AM A 8 PM
GUÁPILES VACUNATORIO DE COOPEVIGUA 1 , ASENTAMIENTOS HUMANOS Y COMERCIO 8 AM A 8 PM
TALAMANCA
PUESTO FIJO EN OLD HARBOR PUERTO VIEJO 8 AM A 8 PM
VACUNACION EN FRONTERAS 8AM A 5PM
BARRIDOS EN LAS COMUNIDADES CON POCA AFLUENCIA A VACUNARSE ALTA TALAMANCA 8AM A 5PM
SIQUIRRES
SAN RAFAEL 9AM A 6PM
SAN MARTIN 9AM A 6PM
BETANIA 9AM A 6PM
CLINICA DE SIQUIRRES 9AM A 6PM
CAIRO 9AM A 6PM
CRUCE 9AM A 6PM
MATINA
FRENTE MUNICIPALIDAD MATINA 25-09 9AM-5PM
CLINICA BATAAN 8AM-5 PM
VACUNATORIO COLONO 25-09 9AM-5PM
BARRIDO COMUNIDAD VENECIA 26-09 9AM-5PM
GUÁCIMO
GUÁCIMO 8AM A 6PM
MOVIL BARRIDO 7AM A 4PM
VALLE LA ESTRELLA SERVICENTRO DE PENSHURT, CLINICA LA FORTUNA, LLANO GRANDE, PROGRESO, SAN CARLOS , LA GUARIA, CARTAGENA, LAS VEGAS, ZONA INDIGENA 8AM A 8PM
LIMON GIRAS COMUNITARIAS, CATEDRAL Y PLAZA MOIN GIRAS COMUNITARIAS Y CATEDRAL DE 8 A 4 PM EN PLAZA MOIN 8AM A 7PM
REGIÓN CHOROTEGA
CAÑAS CLINICA SEDE EBAIS CONCENTRADOS 8AM A 8PM
JICARAL-ISLAS VACUNATORIO SEDE JICARAL 8AM A 8PM
BAGACES AREA SALUD BAGACES 7AM A 8PM
LA ANEXIÓN CONSULTA EXTERNA 7AM A 8PM
NANDAYURE ENTRADA PRINCIPAL DE LA CLINICA 7AM A 8PM
NICOYA CAPILLA DE VELACIÓN LA GUADALUPANA 7AM A 8PM
TILARÁN SALÓN SANTA TERESITA 8AM A 8PM
CARRILLO SALÓN COMUNAL FILADELFIA 8AM A 8PM
ABANGARES AUDITORIO 8AM A 8PM
UPALA SÁBADO :SAN JORGE CASA A CASA Y DOMINGO :DELIRIO FATIMA CASA A CASA EBAIS UPALA CENTRO 8AM A 8PM
HOSPITAL UPALA CONSULTA EXTERNA 7AM A 8PM
COLORADO VACUNATORIO 8AM A 8PM
HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO AUDITORIO HOSPITAL 8AM A 8PM
HOJANCHA ANTIGUO CEN CINAI 8AM A 8PM
SANTA CRUZ
CLINICA SANTA CRUZ SÁBADO DE 8AM A 8PM
27 DE ABRIL SÁBADO DE 8AM A 8PM
LIBERIA CURACIONES DEL ÁREA DE SALUD LIBERIA 8AM A 8PM
LA CRUZ SEDE DE VACUNATORIO 8AM A 8PM
REGIÓN HUETAR NORTE
AGUAS ZARCAS CLÍNICA DE AGUAS ZARCAS/ESTACION SERVICO AGUAS ZARCAS Y EL SUPERMERCADO EL JUMBO. 7AM A 8PM
CIUDAD QUESADA AUTO VAC EN EL AREA DE SALUD DE CIUDAD QUESADA. 7AM A 12 MEDIODÍA.
FLORENCIA EBAIS FLORENCIA. 7AM A 8PM
GUATUSO SEDE CLINICA SAN RAFAEL Y BARRIDO EN SECTOR SAN RAFEL. 7AM A 8PM
LA FORTUNA AREA DE SALUD Y EBAIS FORTUNA 7AM A 8PM
LOS CHILES EBAIS LOS CHILES, EBAIS DE PAVON, EBAIS LOS LIRIOS Y MEDIO QUESO, 7AM A 8PM
PITAL EBAIS DE PITAL 1 Y 2 . 7AM A 8PM
SANTA ROSA SEDE CLINICA SANTA ROSA. 7AM A 8PM
REGIÓN CENTRAL NORTE
PÓAS SALÓN PASTORAL, POÁS 8AM A 8PM
SAN RAFAEL DE HEREDIA DOMO MUNICIPAL FRENTE A LA CLINICA (SABADO), SALON DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO FRENTE A LA CLINICA (DOMINGO) 8AM A 8PM
SANTO DOMINGO DE HEREDIA SEDE CASITA CNE/PUESTO 1 8AM A 8PM
SAN ISIDRO DE HEREDIA SEDE DEL AREA 8AM A 12 MEDIODÍA
ZARCERO (ALFARO RUIZ) CLINICA ZARCERO 8AM A 8PM
GRECIA MALL PLAZA EL INGENIO 8AM A 8PM
ALAJUELA NORTE PLAZA REAL 8AM A 8PM
NARANJO ASN VACUNATORIO 8AM A 8PM
ALAJUELA OESTE CLINICA BARRIO SAN JOSE Y ZONA FRANCA COYOL 8AM A 8PM
ALAJUELA SUR CLUB DIRECT SMILE 8AM A 8PM
ALAJUELA CENTRAL CITYMALL 8AM A 8PM
PUERTO VIEJO SARAPIQUI POLIDEPORTIVO PUERTO VIEJO Y VISITAS PLANIFICADAS A COMUNIDADES 8AM A 6PM
PALMARES SEDE DE ÁREA, FERIA DEL AGRICULTOR (HASTA LAS 11 AM (SABADO)
PARQUE CENTRAL DE PALMARES (11 AM 4 PM) 8AM A 8PM
VALVERDE VEGA SEDE AREA DE SALUD 8AM A 12 MEDIODÍA
BELEN FLORES SEDE AREA DE SALUD 8AM A 8PM
SANTA BARBARA SEDE DEL AREA 8AM A 8PM
ATENAS SEDE DEL AREA EN EL PARQUEO TRASERO DE LA SEDE DEL AREA 8AM A 8PM
SAN RAMON COMPLEJO DEPORTIVO RAFAEL RODRIGUEZ 8AM A 8PM
HORQUETAS RIO FRIO SEDE DEL AREA Y PARROQUIA DE FINCA 6 8AM EN 6PM EN LA SEDE 8AM A 4PM EN FINCA 6
TIBAS URUCA MERCED FIFCO RETAIL URUCA 8AM A 8PM
HEREDIA VIRILLA PASEO DE LAS FLORES UAM 8AM A 8PM
CUBUJUQUI MALL OXIGENO 8AM A 8PM
HOSPITAL MEXICO INA SÁBADO DE 8AM A 6PM
HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA AUDITORIO 8AM A 8PM
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL* HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 8AM A 8PM
REGIÓN CENTRAL SUR
ACOSTA SEDE CLINICA O CAPILLA VELATORIA DE PARROQUIA 8AM A 8PM
ALAJUELITA CLÍNICA DE ALAJUELITA 8AM A 8PM
ASERRI CLÍNICA DE ASERRÍ 8AM A 3PM
CARTAGO WALMART CABALLO BLANCO (PARA SEGUNDAS DOSIS) 8 AM A 8 PM SÁBADO 25 DE SETIEMBRE, COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO (PARA PRIMERAS DOSIS)8 AM A 8 PM SÁBADO 25 DE SETIEMBRE. WALMART CABALLO BLANCO (PARA SEGUNDAS DOSIS) 8 AM A 8 PM DOMINGO 26 DE SETIEMBRE. ESCUELA JESÚS JIMÉNEZ ZAMORA (PARA PRIMERAS DOSIS) 8 AM A 8 PM DOMINGO 26 DE SETIEMBRE MERCADO MUNICIPAL DE CARTAGO(ANTIGUO MERCADITO DE CARNES) SÁBADO 25 DE SETIEMBRE 8 AM A 5 PM. TEMPLETE DE LA BASÍLICA DE LOS ANGELES 8 AM A 5 PM EBAIS LLANO GRANDE DOMINGO 26 DE SETIEMBRE 8 AM A 4 PM
CARMEN-MONTES DE OCA CENTRO DE VACUNACION UCR 8AM A 7PM, MALL SAN PEDRO 9AM A 5PM Y TIENDA UNIVERSAL 9AM A 5PM.
CORONADO CENTRO DE VACUNACIÓN, UBICADO EN EL PARQUEO NORESTE DE LA CLINICA. 8AM A 8PM
CORRALILLO SALON COMUNAL LLANO LOS ANGELES Y SALON COMUNAL FRAILES 8AM A 8PM
CURRIDABAT UACA 8AM A 8PM, MULTIPLAZA 10AM A 8PM Y MOVIL 10AM A 5PM
DESAMPARADOS 1 LOBBY DEL CAIS DR. MARCIAL FALLAS DIAZ 8AM A 8PM
DESAMPARADOS 2 SAN RAFAEL ARRIBA, MALL EXPRESO (FRENTE A FERRETERÍA EPA) 10AM A 2PM
DESAMPARADOS 3 PARQUE LA LIBERTAD Y EN GUIDOS EN ESCUELA DEL SECTOR 2. ADEMÁS, RECORRIDO EN COMUNIDADES. 7AM A 7PM
EL GUARCO VACUNATORIO MALL PASEO METRÓPOLI – CARAVANA MOVIL COMUNIDADES8AM A 8PM
ESCAZU FERIA DEL AGRICULTOR SAN MIGUEL ESCAZÚ, FERIA DEL AGRICULTOR SAN ANTONIO ESCAZÚ Y MULTIPLAZA ESCAZU DE 8:30 AM A 1PM
GOICOECHEA 1 SEDE LOS CUADROS Y EN EL SALÓN COMUNAL DE LOS CUADROS EL SÁBADO 25 DE SETIEMBRE DE 8:30AM A 2PM 8AM A 8PM.
GOICOECHEA 2 SALA A ASG2 8AM A 2PM, PUESTO FERIA DEL AGRICULTOR SÁBADO DE 7 AM A 1 PM Y PUESTO IGLESIA CATOLICA DOMINGO DE 8AM A 1 PM
*HATILLO*1. VACUNATORIO EN PEDIATRÍA DE LA CLÍNICA SOLÓN NUÑEZ FRUTOS 8AM A 8PM . 2. SEDE DE EBAIS PARA ABORDAR LA FERIA DEL AGRICULTOR DE 8AM A 3PM, 3. CENTRO COMERCIAL PLAZA AMÉRICA 8AM A 7PM, 4. VACUNATORIO AMBULANTE 8AM A 5PM Y 5. SAGRADA FAMILIA DE 8AM A 5PM
LA UNION SEDE DE ÁRE DE SALUD 8AM A 4PM
LOS SANTOS GIMNASIO MUNICIPAL 8AM A 8PM
MATA REDONDA HOSPITAL CLÍNICA MORENO CAÑAS 8AM A 8PM
*MORA*GIMNASIO MUNICIPAL CIUDAD COLON 8AM A 2PM Y SEDE DE AREA DE SALUD 2PM A 8PM
MORAVIA EN VACUNATORIO LINCOLN PLAZA 10AM A 7PM, VACUNACION COMUNITARIA PLATANARES Y SAN JERÓNIMO 9AM A 5PM
OREAMUNO SEDE DE EBAIS, CAMINO AL ALTO DE 8AM A 12 MEDIODÍA
PARAISO GIMNASIO ESCUELA GOICOECHEA 8AM A 8PM
PAVAS CLÍNICA DE PAVAS, MERCADO DEL POLLO, ESCUELA DE FINCA SAN JUAN, CENTROS COMERCIALES PLAZA MAYOR Y PLAZA ROHRMOSER, VACUNATORIO MOVIL EN PRECARIOS Y ZONAS MARGINALES. 9AM A 3PM
PURISCAL GIMNASIO DEL LICEO DE PURISCAL 7AM A 8PM, VISITAS A CENTROS DE MAYOR CONCENTRACION DE PUBLICO DEL CENTRO DE PURISCAL VACUNATÓN MÓVIL. 7AM A 2PM
SAN FRANCISCO – SAN ANTONIO VACUNATORIO UNIVERSIDAD SAN JOSÉ DE 8AM A 3PM
SAN JUAN- SAN DIEGO CONCEPCION TERRAMALL 8AM A 8PM Y VACUNACIÓN EN LA COMUNIDAD (EN LA AMBULANCIA Y PUESTOS EXTRAMUROS) 8AM A 8PM
SAN SEBASTIAN – PASO ANCHO WALMART SAN SEBASTIÁN-PASO ANCHO 8AM A 4PM
SANTA ANA PARQUE CENTRAL DE SANTA ANA DE 8AM A 2PM
TURRIALBA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 8AM A 8PM
ZAPOTE CATEDRAL CEDESO 8AM A 6PM
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EDIFICIO ANEXO (COSTADO SUR PARQUE LA MERCED, INGRESO AVENIDA 6) 8AM A 8PM Y MERCADO CENTRAL DE SAN JOSÉ SÁBADO 7AM A 6PM
HOSPITAL RAFAEL ÀNGEL CALDERÓN GUARDIA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS 8AM A 8PM
HOSPITAL NACIONAL GERIATRICO Y GERANTOLÓGICO CANAL 7, SABANA OESTE DE 8AM A 7PM
HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMÉNEZ PARQUE INDUSTRIAL LA LIMA, CARTAGO SÁBADO 8AM A 5PM Y CLÍNICA ALFREDO VOLIO SÁBADO 8AM A 5PM
HOSPITAL MÉXICO INA-URUCA DE 7.30 AM A 7.30 PM