Redacción- Diego Bravo es un conocido youtuber costarricense que tiene más de 6 años de experiencia como creador de contenido, pero tiene varios meses de mover las redes sociales en Costa Rica con sus videos de los «famositicos».

Bravo es catalogado por muchas personas como el youtuber «sin pelos en la lengua», el joven es aplaudido por muchos y no «tan querido» por otras personas.

«Siempre he estado muy al pendiente de lo que es la farándula tica y de la televisión, siempre he notado que en la televisión hay mucha traba para decir las cosas.

Las televisoras no permite que la gente se pueda expresar y decir cosas, tal y como le parece por la censura y de más. De ahí fue donde decidida hablar de farándula tica sin pelos en la lengua», dijo Bravo.

LEA TAMBIEN: Montserrat Del Castillo se muestra enamorada de su hijo: «Lo mejor de mi vida»

Es importante mencionar que el joven en sus videos mezcla el chisme, actuación, comedia y sabor tico.

«He ganado enemigos, pero creo que he ganado más publico que realmente gusta de lo que hago porque se identifican en los comentarios.

El tema de los enemigos no me tiene preocupado porque no estoy inventado cosas, simplemente estoy reproduciendo chismes y material que anda en redes, pero a mi estilo», dijo el youtuber.

Se debe resaltar que algunas personas critican el vocabulario del tico, sin embargo, el joven manifiesta que la mayoría de tico suele decir malas palabras y que «no veo problema en decirlas en un video, hay que dejar la doble moral de lado».

LEA TAMBIEN: (Video) Maribel Guardia cobra más de ₡90 mil por enviar saludos

«Los ticos somos muy doble moral y me incluyo. Recibo mucha critica y la gente se enfoca mucho en que las palabras son muy vulgares, pero uso palabras que muchos ticos usan. Nunca me han logrado censurar en la plataforma porque YouTube no puede reconocer que la palabra «picha» es algo vulgar porque no existe en el diccionario.

Diego se adapta a un personaje, pero tiene mucho de mi persona como tal. En un programa de televisión cambiaría el tema de la censura. Un ejemplo sería lo que paso con Víctor Carvajal, me pareció que el tema estaba un poco pasado, pero no lo veo como un despido como tal y más cuando se trata de un programa de chismes», manifestó el vecino de Santa Bárbara de Heredia.

El costarricense agregó que en algunas ocasiones el veía que a muchas personas no le molesta el vocabulario o el contenido, si no que se pintará el cabello o que sea homosexual.

«Las criticas que si recibo contantemente y todos los días es de ser gay. En Costa Rica hay algunas personas muy cerradas de mente y siento que me atacan mucho por el color del pelo y la ropa.

Los ticos somos muy doble moral y algunas personas piensan que por yo ser gay no puedo ser abiertamente. Siento que no le molesta que sea gay, si no que lo pueda expresar», agregó.

Cabe destacar que todo el contenido de Diego es respaldado con pruebas tales como audios, videos y fotos.

«Cuando realizó un video siempre me siento y escribo un guion. Luego se lo paso a mi promotor y lo revisa para que no tenga contenido demasiado fuerte y que se pueda reproducir y finalmente lo grabo», dijo.

Actualmente radica en Los Ángeles, California, pero su enfoque ha sido el mercado costarricense y se autodenomina como “un tico creando contenido para ticos”.

«Actualmente estoy en un proyecto y podría volver a Costa Rica. En Estados Unidos tengo mi pareja y estoy muy bien establecido acá», añadió.

El youtuber agregó que es un proyecto de televisión y pronto estaría grabando parte del mismo.

LEA TAMBIEN: Nancy Dobles sobre Ignacio Santos: «Admiro a mi marido, su trabajo y el gran ser humano»

«Yo he dicho que en el momento que yo decida irme para Costa Rica es por que tengo un proyecto que valga la pena. Mi enfoque es seguir creciendo en mis redes, en Instagram comparte más material personal y YouTube es material producido y chismes. TikTok es más comedia», agregó.

El tico manifestó que «sí se puede vivir de las redes y sin tomar en cuenta los ingresos extra de las marcas».

Diego Bravo cuenta en YouTube con más de 122 mil seguidores, en Instagram más de 32 mil, en TikTok 292 mil seguidores y 65 mil en Facebook

Bravo ha participado en reconocidos programas como Caso Cerrado, 12 Corazones, La Máscara del Amor además ha hecho temporadas de audiencias y backgrounds de America Got Talent y The Broke de Jaime Camil.

«Las personas deben seguir los sueños y siempre poner atención a los comentarios positivos de la gente», finalizó.