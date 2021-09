Redacción. Varios diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos expresaron su inconformidad a los delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posibilidad de que esos proyectos no avancen.

«Les fui claro en que esa agenda no tiene un futuro, que todos los proyectos tienen sus trabas y oposiciones por diversos sectores, ya que en su mayoría los más afectados son los costarricenses. Consulte sobre la posibilidad de que el gobierno replantee una nueva negociación, sin embargo no me contestaron y me indicaron que ahorita la prioridad es de que ciertos proyectos se aprueben a más tardar el próximo mes en plenario», destacó Daniel Ulate.

Esos proyectos son base para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realice su primera revisión del acuerdo de préstamo por $1.778 millones.

Se han hecho cambios en los proyectos como por ejemplo: renta global, tributo a la lotería, un plan para que 14 empresas estatales aporten parte de sus utilidades al pago de la deuda pública durante cuatro años.

Además, un proyecto para ponerle un impuesto a las casas de lujo.