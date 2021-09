Sequeira sueña con festejar su primera victoria con los Toros

Redacción – El entrenador de los Toros del Norte, Douglas Sequeira, confía en San Carlos y afirma que no le tiene miedo al Deportivo Saprissa de cara al duelo que tendrán ambas escuadras este domingo 12 de septiembre a las 5:00 pm.

Sequeira tiene plena confianza en sus jugadores, que ya están listos para medir fuerzas ante el Monstruo en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Para el timonel de 44 años, el mensaje a su plantel es claro y es respetar al Saprissa sin tenerle miedo, con el fin de tratar de salir del mal momento que viven en el torneo.

San Carlos registra en el presente certamen 6 puntos en 9 partidos disputados, debido a seis empates que han cosechado. Esa poca productividad tiene preocupado a Sequeira, que ha comandado al club en cuatro duelos y todavía no gana.

Douglas tomó las riendas del cuadro norteño en la fecha 6 y ha registrado dos empates y dos derrotas, por lo que confía en sonreír por primera ocasión al mando de San Carlos cuando enfrente al Saprissa, club al cuál dice conocer de gran manera.

«El mensaje está claro, el grupo entiende que nosotros respetamos a Saprissa pero no le tenemos miedo, San Carlos se respeta en casa y San Carlos siempre es fuerte en casa, aunque el partido anterior el resultado no fue positivo, pero siempre la iniciativa de atacar y ser dominantes del juego está, respetamos pero no tenemos miedo y el domingo queremos ganar y sumar tres puntos.

Conozco características individuales de grandes jugadores que componen al Deportivo Saprissa, que es un equipo grande pero yo me baso más en San Carlos, que es fuerte y tiene historia, es campeón nacional y ha jugado Concachampions, San Carlos tiene un respeto en casa y se tiene que mantener, respetamos a Saprissa y sus jugadores, pero vamos ir a ganar, con esa mentalidad lo vamos a enfrentar», afirmó Sequeira.

Sin dudas, que este duelo entre norteños y morados se roba los reflectores de la fecha 10, debido que si los saprissistas se dejan la victoria volverían al liderato, por lo que los sancarleños buscarán evitarlo a toda costa, ya que están urgidos de puntos.