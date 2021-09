Sequeira festejó por lo alto el triunfo al campeón nacional

Redacción – El entrenador norteño, Douglas Sequeira, afirma que no desea que San Carlos sea un equipo subibaja en el campeonato tras el triunfo de 1-0 ante Saprissa.

Sequeira se mostró muy contento por su primera victoria al mando de los sancarleño, gracias a un solitaria anotación obra de Jorman Aguilar al minuto 80.

Ese tanto del delantero panameño le dibujó una enorme sonrisa al «Esqueleto», que deja claro que el triunfo fue posible por la gran unión de grupo que hay en el club.

Además, Douglas señala que junto con asistente técnico han hecho buen trabajo, que les ha ayudado a inculcar de mejor manera su propio estilo de juego al plantel.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y afirma que no quiere que San Carlos pierda el siguiente partido, luego de hincar al Monstruo en la fecha 10.

«Este es el quinto partido y el grupo ha trabajado muy bien, creo esto es del grupo y es un grupo muy sano, de jugadores con un talento enorme y me encontré una institución que me ha dado todo y me ha acuerpado. Con mi asistente venimos con una idea que el grupo ha aceptado y con los colaboradores hemos hecho un trabajo muy bueno.

Gracias a Dios llegamos a nueve puntos, pero para que esto tenga valor tenemos que ganar el miércoles, porque yo no quiero que San Carlos sea un equipo subibaja, que gana un partido y después no, entonces las palabras no dicen nada de los hechos», afirmó Douglas Sequeira.

San Carlos llegó a 9 puntos en el certamen y ahora buscarán aumentar ese gran momento cuando se vean las caras el próximo 15 de septiembre ante Municipal Grecia.