Redacción. El diputado independiente, Erick Rodríguez, aseguró que hasta ahora que Carlos Alvarado habla mal del Partido Liberación Nacional y dice que no tienen vocación para gobernar, es que algunos congresistas se dan cuenta que son oposición.

«Les repito lo mismo que les puse en el chat, el que le sirve al diablo con llevárselo le paga», destacó.

Rodríguez dijo que cuando escucha hablar al Presidente de vocación para gobernar se da cuenta de que el Presidente no solo no tiene vocación, sino que no ha sabido gobernar.

«No hay capitán, no hay marinero, no hay nada y aquí hay 47 diputados de oposición, pero algunos, desde hace tres años y medio no lo sabían y hasta ahora el Presidente se los confirma», destacó.

El congresista dijo que esa misma oposición fue la que hasta le dio la Presidencia del Congreso al Partido Acción Ciudadana y ahora viene a decir que no lo recuerda.