Gringos son terceros de la clasificación con cinco puntos de nueve posibles

Redacción- La Selección de los Estados Unidos asusta al conseguir una goleada la noche de este miércoles frente a la escuadra de Honduras por marcador de 1-4.

Resultado que le permite al combinado norteamericano lavarse un poco la cara y enviar un mensaje de autoridad de cara a lo que resta en la octagonal.

Debido a que en los dos primeros encuentros no lograron ganar, primero con empate en El Salvador ante La Selecta por 1-1 y luego recibiendo a Canadá con pizarra de 2-2.

Pero hoy se sacudieron remontando ante los catrachos para llegar a cinco unidades de nueve posibles en el inicio de la eliminatoria hacia Catar 2022.

El triunfo de los gringos comenzó cuesta arriba debido a que en el minuto 27 Brayan Moya puso el 1-0 a favor de Honduras.

Brayan Moya strikes first to give Honduras the lead 🇭🇳 pic.twitter.com/9Y3RvIgrai — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 9, 2021

Ventaja que aguantaron durante toda la primera mitad, aunque en los segundos 45 minutos la historia sería muy distinta.

Puesto que tan solo en el minuto 48 del tiempo acumulado Antonee Robinson igualó la cuenta por 1-1.

Just a great finish from @Antonee_Jedi. 👏 We’re all tied up here in Honduras. pic.twitter.com/8sWxsEd9B6 — U.S. Soccer MNT (@USMNT) September 9, 2021

Mientras que ya acercándose la recta final del cotejo inició el festival de goles por parte del representativo de las barras y las estrellas.

Cuando en el minuto 75 Ricardo Pepi se impuso en las alturas para cabecear y enviar la bola al fondo de los cordeles defendidos por Luis «Buba» López con lo que llegó el 1-2.

RICARDO PEPI WITH HIS DEBUT GOAL TO GIVE THE @USMNT THE LEAD 🇺🇸 pic.twitter.com/8UiNxA8mCO — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 9, 2021

Tanto por lo que la selección local se lanzó hacia el ataque con la meta de igualar los cartones y no ceder terreno en la lucha por los lugares de clasificación.

Actitud que les terminó costando el 1-3 en el minuto 86 por obra del joven Brenden Aaronson que finiquitó un gran contragolpe de Estados Unidos.

RICARDO PEPI FINDS BRENDEN AARONSON FOR THE @USMNT'S THIRD 🇺🇸 pic.twitter.com/q7wCIu6SaV — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 9, 2021

Finalmente la cuenta se dejó de mover en el minuto 90+3, cuando el Sebastian Lletget puso el definitivo 1-4.

Volante que definió de manera solitaria en el segundo palo luego de que un compañero suyo disparara y el guardameta hondureño lo desviara.