Redacción – Los estudiantes próximos a realizar las Pruebas Nacionales FARO 2021, pueden practicar y consultar sus guías técnicas tras las publicaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La información ya fue compartida por la cartera para apoyar a los alumnos de primaria y secundaria con la aplicación de los exámenes este año.

Estas guías son para docentes y estudiantes, donde encontrarán información útil como esquemas, figuras, aspectos generales, tipos de ítems y ejemplos de las asignaturas de Español, Matemáticas, Física, Química y Biología.

Para las prácticas para primaria y secundaria, el MEP incluyó ítems de todas las asignaturas.

En noviembre se realizará FARO en primaria tanto en centros educativos públicos como en los privados. Secundaria tiene dos fechas, en noviembre para colegios privados, científicos y humanísticos; y diciembre para los colegios públicos.

La prueba como tal solo tiene un valor del 40% de la calificación final, mientras que la nota de presentación ahora vale 60%, la cual corresponde a la ponderación de notas en el último año de educación secundaria o bien en su último año de primaria, según el MEP.

«Las Pruebas Nacionales FARO apuntan a valorar el nivel de logro de las personas estudiantes en los aprendizajes esperados en cada asignatura, y no solo una nota en particular. No definen en solitario una nota final del año, sino que más bien brinda la oportunidad de repetir la prueba en al menos dos ocasiones, y de conservar la nota obtenida más alta de las convocatorias realizadas», explicó el director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, Pablo Mena.

Para la elaboración de estos exámenes, el MEP tomó en cuenta el desarrollo curricular tanto de 2020 y 2021 en el marco de la pandemia por el Covid-19 y las clases a distancia.

Además, el MEP brinda cuestionarios a la persona que dirige el centro educativo y sus docentes, lo que permite contextualizar los resultados y tener un mayor acercamiento a las condiciones en las que se han dado las lecciones de cada asignatura que se mide en FARO.