Fonseca no se guardó nada contra los federativos

Redacción – El respetado ex-delantero nacional, Rolando Fonseca, dejó saber su enorme malestar y afirma que el país está ante la generación más mala de dirigentes en la Fedefútbol, debido a la falta de liderazgo y toma de decisiones.

Fonseca es uno de los grandes críticos de la Federación Costarricense de Fútbol, ya que en meses anteriores ha criticado con todo a Rodolfo Villalobos, quién en su rol de presidente ha quedado debiendo para muchos aficionados.

Para el amigo del gol, hay directivos con gran prestigio en el Comité Ejecutivo y entre los 12 representantes de los clubes de primera división, pero carecen de visibilidad y por eso optan por llegar al fútbol, que es el deporte más seguido del país.

Algunos llegan al deporte en busca de reconocimiento, debido que ya tienen poder y dinero por sus diferentes negocios lejos del fútbol, por lo que arribar a esta área lo hacen para tener más atención, pero eso sí, algunos no saben que es una industria diferente.

Pero fiel a su estilo, el exdelantero que actualmente tiene 47 años señala que a estos directivos que forman parte de la Fedefútbol no les importa nada, debido que al final logran lo que querían que es reconocimiento de la gente, lo cuál cataloga de descaro.

Lea también: Bernald Alfaro confía en poderío de Alajuelense para brillar en Liga Concacaf

Rolando Fonseca hizo una fuerte crítica a los federativos, a los que cataloga como la peor generación del fútbol tico y señala que muchos lo que buscan en un puesto en la FIFA.

«Muchos de estos dirigentes tienen un prestigio y sí, tiene muy buenas empresas y son grandes personas, pero hay algo que no tienen y es visibilidad, entonces cuando ellos tienen poder, dinero y saben lo que hacen, pero no tienen reconocimiento, entonces me falta eso y entonces acceden al fútbol, que llegan por reconocimiento sin saber que esto es una industria totalmente diferente.

A ellos no les va importar nunca nada y al final logran lo que querían, que es reconocimiento y es un descaro, sí lo es. ¿Lo van a seguir haciendo mal?, sí lo van a seguir haciendo mal, pero eso no es problema de nosotros. Esos puestos los definen 12 presidentes y son los presidentes de los clubes de la primera división, así de simple.

Los que están en el gran Comité Ejecutivo son sus representantes de los 12 clubes, entonces para que nos vamos ahogar en un vaso de agua y nosotros tenemos que decir o anunciar, porque a ellos no les importa nada y están en zona de confort. ¿Qué andan buscando? A ver si FIFA les puede dar un beneficio como de $500 o 800 mil, que van a venir ahora y recursos nuevos por la situación pandemia.

Yo en lo personal me dejé de regarme las bilis, porque muchos de los que están en esas sillas son el cáncer del fútbol nacional y ojo, son grandes personas y grandes empresarios, yo los respeto en eso. Pero cuando entran al fútbol y no tienen éxito, salados. Son unos grandes irresponsables y por eso digo que estamos ante la ante la generación mala de dirigentes en la Fedefútbol, de falta de liderazgo y toma de decisiones», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Radio.

Actualmente, las selecciones nacionales masculinas y femeninas viven un enorme momento de crisis, por lo que preocupa de gran manera a los aficionados del fútbol tico.