Fonseca no se guardó nada contra los seleccionados

Redacción – Sin rodeos y aprovechando su estatus de goleador histórico de La Sele, Rolando Fonseca afirma que hay jugadores en la Tricolor que les queda la camiseta muy grande, lo cuál hace que se vea una selección disminuida en cancha.

Fonseca no se anduvo por las ramas y crítico a los seleccionados por la pobre presentación ante Panamá, que perdonó a Costa Rica con el resultado de 0-0.

Para el amigo del gol no es posible que en un partido tan importante sea vean jugadores quejándose o cayéndose, por lo que dejó saber su malestar con jugadores como Jimmy Marín, Randall Leal y Ariel Lassiter, a quiénes crucificó por su bajo nivel.

Estos jugadores fueron a los que más le tiró Fonseca, que señala que los jugadores tienen muchos tatuajes, peinados bonitos y otras cosas, pero lamentablemente para estar en la selección se deben mostrar cosas diferentes en cancha.

Fiel a su estilo crítico, Rolando Fonseca tiró con todo en Teletica Radio y le mandó un mensaje fuerte a los seleccionados comandados por Luis Fernando Suárez.

«Hay jugadores de la selección que la camiseta les queda grande, muy grande y en el primer partido en una eliminatoria. Tiene un poco más de orgullo u hormonas, porque realmente ver a jugadores quejándose y cayéndose como si nada, me deja mucho que desear. Mucho tatuaje y cositas lindas, muchos peinados pero a la selección se llega con otras cosas y se deben mostrar cosas diferentes, me dejan mucho que desear muchos jugadores en la selección, creo que eso no es justa y se les debe exigir sangre», afirmó Rolando Fonseca en Teletica Radio.

La Sele buscará sumar su primera victoria en la octagonal este próximo 5 de septiembre, cuando reciba a México en el Estadio Nacional a las 5:00 de la tarde.