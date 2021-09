Redacción- La conocida exMiss Costa Rica Elena Correa mueve las redes con sensuales fotografías.

Hace un tiempo la guapa modelo ha compartido algunas fotografías mostrando su increíble silueta.

Es importante mencionar que Elena compartió en sus redes sociales que sufrió de problemas alimenticios y que «durante mucho tiempo según mi perspectiva y lo que se suponía “estaba de moda”, el pesar 45kg era lo “normal” y era estar en línea. Hoy en día cuando veo este tipo de fotos de mi misma quedó en shock porque no entiendo cómo se suponía que me sentía bien estando así.

Después de muchos años de literalmente aguantar hambre por la dieta que yo misma me había hecho en la cuál no incluía ningún carbohidrato, decidí romper mi propio estereotipo. Con 45kg y 1.75cm de altura ya se podrán imaginar cómo me veía en persona.

La comida es tan importante que por estar así de delgada las depresiones que tenía eran demasiadas, el cansancio era extremo y lo mal que me veía por mi propia culpa ni para que»,

La simpática joven ha sido criticada en redes por estar casada con un hombre 44 años mayor, pero Correa no duda en expresar su amor por su ahora esposo.

Elena Correa Usuga es una reina de belleza, modelo, estudiante de medicina y Miss Costa Rica 2017.