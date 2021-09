Reformas constitucionales permitirían una reelección de Nayib Bukele

Redacción – Un pueblo descontento con su presidente decidió manifestarse para conmemorar los 200 años de independencia. Miles de salvadoreños salieron a las calles para pedir «fuera dictadura de (Nayib) Bukele».

Esta gran manifestación fue convocada por diferentes grupos sociales desde días anteriores. «Si hay imposición, habrá revolución», «¿Cuál es la ruta? Sacar al que recluta» y «No queremos bitcoins» son parte de las leyendas que se escucharon por las calles de San Salvador.

«Marchamos contra el militarismo y el alto costo de la vida. Por eso decimos no a la dictadura, no a la reelección, no al bitcoin», indicaron desde el Movimiento de Víctimas del Cambio Climático.

Múltiples calles fueron bloqueadas y cada vez se unieron más personas, pero el presidente no se pronunció al respecto.

El 4 de setiembre, la Sala Constitucional instalada por Bukele, aprobó su reelección presidencial inmediata. Ahora, él busca volver a quedar en el poder para el 2024 tras un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011.

Para el 7 del mismo mes, entraron en vigor los bitcoins como forma de pago en medio de una caída por debajo de los USD $43 mil y de confusiones de los ciudadanos.

Las buenas opiniones hacia el mandatario de El Salvador, cayeron considerablemente por parte de sus mismos ciudadanos. La población desconfía y teme por una reelección que acabe con la democracia que es «escasa», según aseguran los grupos.

«Son las mujeres y los jóvenes los que sienten más rápidamente la opresión. Los jóvenes no encuentran oportunidades, no hay futuro para ellos. No hay esperanza. No hay nada. La primera opción quizá sea la frustración, pero luego viene la lucha, y las mujeres son las que más sufren la violencia de género, el machismo, la misógina, que se multiplica por mil en regímenes opresivos», declaró un vocero del movimiento Bloque Popular Juvenil, Juan de la Cruz, según Infobae.