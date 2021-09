Afición brumosa está enojada con Segura y sus jugadores

Redacción – El entrenador brumoso, Geiner Segura, asegura que ve cosas buenas del Cartaginés, pero sabe muy bien que su trabajo se basa en resultados, por lo que la derrota de 2-1 ante Guanacasteca golpea a los de la Vieja Metrópoli.

Los brumosos sellaron su sexta caída en el campeonato en el Estadio Chorotega, lo cuál ha generado un enorme descontento en la afición blanquiazul.

Sin ningún tipo de excusas y sin afán de quitarle valor a la ADG, el «Fantasma» Segura señala que ellos tienen una idea de juego, pero la misma no les sirvió en la pampa.

Cartaginés se estancó en 17 puntos en 12 jornadas, lo cuál tiene descontento al estratega de 46 años, que no quiere caer en un discurso que trate de sanar la desastrosa actuación brumosa en tierras guanacastecas.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y afirma que sigue viendo cosas buenas del cuadro de la Vieja Metrópoli, pero sabe que sino ganan eso de nada sirve.

«Nosotros tenemos una forma e idea de juego, independientemente del jugador como tal hay contextos generales de nuestro equipo independientemente si es Araya, Flores o Guevara. Pero tratamos de primera idea en el plan operativo de juego era tratar de contragolpear con jugadores rápidos, tratando de ser y poder llegar en ataque.

Pero no quiero caer en lo mismo, porque veo cosas buenas del Cartaginés, pero esto es de resultados, sino me van a valorar el juego como tal y no dice ninguno que Cartaginés durante los 90 minutos perdió, pero dentro del global del juego pudo haber sido mejor pero al final esto es de resultados, el resultado fue malo. Al final, es de resultados y darle la razón a todos, perdimos y teníamos que ganar, el equipo que jugó mejor fue Guanacasteca y ese es el resultado, no quiero ser repetitivos pero esto de es resultados», afirmó Geiner Segura.

El timonel blanquiazul aclaró que la derrota no es excusa, del porque viajó en bus Cartaginés a Nicoya este mismo sábado, ya que salieron de Cartago a las 5:00 am para jugar a las 2:00 pm en una calurosa pampa.