Considera que La Sele solo ha dado pasos hacia atrás luego de siete años de lo ocurrido en Brasil 2014

Redacción- El histórico jugador y goleador mexicano, Hugo Sánchez, criticó fuertemente a la Selección Nacional luego de la presentación que tuvieron ayer domingo ante los aztecas.

Debido a que la Tricolor no lució un buen desempeño en el terreno de juego y solo ejecutó dos remates directos a la portería de Francisco Guillermo Ochoa en más de 90 minutos.

Rendimiento que sorprendió de manera negativa al también exdirector técnico de los norteamericanos, quien señaló fuertemente a La Sele.

Puesto que cree que desde la actuación en el mundial de Brasil 2014 solo ha dado pasos hacia atrás y no ha logrado avanzar futbolísticamente.

Opinión que se respalda en lo que ha sucedido en el entorno del cuadro patrio tras siete años de aquella recordada gesta.

Debido a que en el mundial siguiente, Rusia 2018, la presentación fue muy lejana a la que se vio en el país de la Samba.

Mientras que hoy en día, iniciando el proceso eliminatorio hacia Catar 2022 la Tricolor solo acumula un punto de seis posibles y un funcionamiento pobre en ofensiva.

«Fue un partido desastroso, de los partidos clasificatorios para un Mundial es de los peores que he visto en los últimos años, no recuerdo un Costa Rica tan bajo y con tan poca claridad en crear ocasiones claras de gol, no había hecho absolutamente ninguno en el primer tiempo y en el segundo tiempo faltando escasos minutos para terminar fue el único disparo a la horquilla en el cual México salvó del empate y hubiera sido injusto pero bueno, una ocasión en 90 minutos siendo local» explicó».

«El trabajo que está haciendo Suárez con esta selección no se está notando en absoluto, más bien van en retroceso, del 2014 para acá han estado de reserva, va para atrás de manera escandalosa», puntualizó Sánchez en el programa Fútbol Picante de ESPN.