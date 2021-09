Smith se ha potenciado tras vivir una pesadilla

Redacción – El lateral derecho erizo, Ian Smith, ha vuelto a sonreír en La Liga tras vivir ratos difíciles por causa de su irregular nivel con la camiseta rojinegra.

Sin dudas, que Smith ha sido atormentado en el León por sus grandes errores en la cancha, de los cuáles el más grande lo cometió en la pasada Supercopa ante Saprissa, que venció con cifras de 4-1 al León, donde el defensor cometió un enorme fallo.

Ian intentó darle el balón a Moreira, pero un débil golpeo al esférico le dejó el mismo en bandeja de plata a Orlando Sinclair, que se fue solo al ataque y le sirvió en bandeja de plata a Daniel Colindres, que definió para el 2-1 momentáneo.

Ese error del Mundialista en Rusia 2018 con La Sele golpeó al plantel erizo, que se desmoronó en la cancha. Incluso, Carevic sacó de cambio a Ian al minuto 65.

A partir de ese hecho, Smith atravesó una crisis emocional y mental, ya que ningún jugador desea cometer esa clase de errores, por lo que el apoyo de sus compañeros y familiares ha sido vital para que recuperara la confianza.

Luis Antonio Marín y Harold Wallace han cumplido un rol fundamental con Smith, ya que lo han aconsejado de gran manera para potenciar al futbolista de 23 años.

Los consejos dados por el actual cuerpo técnico erizo han ayudado a Smith, que en los últimos duelos del León se pudo ver a un Ian más seguro y con más confianza.

Smith habló con Teletica Radio y afirma que las personas más cercanas a él fueron los que le ayudaron a levantarse más fuerte que nunca en las filas de Alajuelense.

«Ya estoy bastante bien, tuve un período difícil, pero gracias a mis compañeros y familia pude reponerme, gracias al equipo que me ha dado la confianza y ahí voy trabajando poco a poco para seguir sumando, estoy totalmente al 100% repuesto.

Fue bastante difícil, son errores que ningún jugador quiere cometer y era algo que venía arrastrando, y agradecerle a mis compañeros junto con mi familia, que siempre estuvieron ahí conmigo, fueron los que me levantaron y me ayudaron, me dieron ese empujón y gracias a estoy de lleno de con ellos y ayudando al equipo», afirmó Ian Smith a Teletica Radio.

En lo que va del Apertura 2021, Ian contabiliza un total de 618 minutos en 8 partidos, en los cuál se ha visto al oriundo de Guápiles mejorar partido a partido.