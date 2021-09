El proceso de construcción del Código e·mentores ha sido liderado por la Fundación PANIAMOR, en alianza estratégica con Claro, CoopeGuanacaste, kölbi, Tigo, IBM Costa Rica y Fundación Quirós Tanzi, entidades fundadoras que proponen el cumplimiento de una serie de compromisos por incluir en sus prácticas para la promoción de la inclusión digital y la crianza tecnológica, principios transversales del Código.

Se contó además, con el apoyo financiero de End Violence Against Children, The Fund en el marco de la Iniciativa País: Costa Rica dice No a la Explotación y Abuso Sexual en Línea de Niños, Niñas y Adolescentes, y contará con el respaldo de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) para su respectiva divulgación.