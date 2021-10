Redacción- Interpol lanza una orden de búsqueda internacional contra la presentadora Laura Bozzo.

«Ni muerta me iré de México» fue el último tuit de Bozzo antes de que la Interpol emitiese una orden de búsqueda internacional.

«He decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido jaqueada. Por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México. Los amo», dijo Bozzo.

Bozzo fue vinculada a un proceso por su presunta responsabilidad en la venta de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Organización Internacional de Policía Criminal colabora con un total de 194 países de todo el mundo que ahora cooperan para encontrar a la presentadora.

