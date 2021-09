Soto llena de elogios a la afición del Herediano

Redacción – El polémico gerente general del Team, Jafet Soto, afirma que la afición del Herediano es la más importante de Costa Rica, por lo que siempre merecen ver al equipo que nació grande peleando en los primeros lugares.

Soto salió al paso de las críticas por los constantes cambios de entrenadores en el cuadro florense, por lo que deja claro que realmente desde junio del 2020 lo que se han dado son cuatro cambios en el banquillo y no seis, por lo que no es excusa.

Para el directivo florense, cuándo él asume o sale del banquillo del Herediano no debe contar, por lo que deja claro que todo lo que hacen es por respeto a la afición del Team.

Por ello, en Fuerza Herediana priorizan siempre los resultados de los entrenadores, por lo que no fue casualidad la salida del mexicano David Patiño, que ya fue reemplazado por Jeaustin Campos, que tiene ilusionado a muchos fanáticos rojiamarillos.

Fiel a su estilo, Jafet señala que la afición del Team es la más importante del país, por lo que deja claro que los seguidores florenses en su casa y estadio pesan mucho, por eso ahora han tomado el Estadio Coyella Fonseca como su hogar.

Soto Molina habló en conferencia de prensa y explicó como trabaja la directiva del Team con los entrenadores, con el fin de mantener el respeto hacia su afición.

«De junio del año pasado era yo, pero yo no sumo, Realmente son cuatro cambios de técnicos, no es una excusa ni tampoco una excusa para mis jugadores, ni tampoco es una excusa para mi afición, que merece todo el respeto y merece siempre estar peleando los primeros lugares, porque por eso la afición del Herediano es la más importante de este país, indudablemente no jugar en nuestra casa pesa.

Porque hay equipos que están peleando ahí arriba, que obviamente los felicitamos por el gran trabajo que hacen, pero garantizo que la afición del Herediano en su casa y en su estadio pesa mucho y le pesa a cualquier equipo, hasta ahora nos estamos acomodando y hemos agarrado el «Coyella» Fonseca como nuestra casa.

Vamos a ver que quiere el nuevo técnico y que es lo que quiere, nosotros estamos felices y bien atendidos o jugar en el Estadio Nacional, eso lo valoraremos. Como vamos a mantener entrenadores, porque el fútbol es de resultados. Los entrenadores viven de resultados y hay ciertas cosas en Fuerza Herediana no, nos gusta y lo que no nos gusta lo tenemos que hacer a nuestra forma y nuestro estilo», afirmó Jafet Soto Molina.

Herediano ganó 1-2 en su visita al Municipal Grecia, por lo que lograron escalar hasta la quinta posición del certamen con 15 unidades en 10 jornadas.