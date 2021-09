Desde su llegada al banquillo contabilizan tres victorias seguidas

Redacción- Jeaustin Campos envió un claro mensaje para los próximos rivales del Herediano en el campeonato nacional.

Debido a que el timonel florense fue claro en que su equipo aún no ha mostrado su mejor cara pese a que contabilizan cuatro victorias al hilo.

Racha que les ha permitido colocarse en la cima de la tabla con 24 puntos de 39 posibles, superando a La Liga que es segunda con 21 unidades.

Aunque el estratega del Team confía en que su plantel tiene el potencial suficiente para ser aún más dominante en los encuentros.

Inclusive, reveló que hasta hace pocos entrenamientos comenzó a trabajar más en detalle la parte ofensiva, zona en la que Herediano colecciona una gran cantidad de armas para ofender al rival de turno.

«Yo siento que en cuanto a resultados obviamente estamos muy contentos, en cuanto a manejo de partidos creo que lo mejor está por venir, hemos tenido pocos entrenamientos, hemos enfatizado un poco en la línea defensiva, hasta hace un par de días trabajamos los movimientos en ofensiva, cómo marcar la salida, porque todavía tenemos por ahí un tipo de corto circuito pero es algo que se va a remediar porque hay mucho talento».

«La actitud que están teniendo al trabajo la verdad que lo aplaudo y lo hago público, al día de hoy esperamos que ese convencimiento siga a través de los partidos y de los entrenamientos para seguir buscando esa mejoría».

«Que quede claro que nosotros no nos engañamos, no porque no mereciéramos ganar hoy o los otros partidos, si no porque creo que sí lo merecíamos pero también siento que el redimiendo del equipo estoy seguro de que va a mejorar y va a ser mucho más congruente el rendimiento ofensivo del equipo en términos generales también con los resultados que van a venir», expresó Campos.