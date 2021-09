Campos tuvo un magnifico debut al mando del Team

Redacción – El entrenador del Team, Jeaustin Campos, asegura que Herediano es un equipo que va sacar el escudo y su grandeza en cada momento difícil en el torneo.

Campos se mostró satisfecho por su gran debut al mando del equipo que nació grande, que venció por 3-0 a Sporting FC, que perdió su invicto ante los florenses.

Ese resultado llena de confianza a los rojiamarillos, que está en busca de ser un equipo solvente y fuerte en el certamen, con el fin de ser protagonistas.

Eso sí, Herediano está en busca de ser un equipo más sólido, por lo que continuarán mejorando al mando del timonel de 50 años, que destaca la actitud y carácter de su plantel, que cuenta con jugadores de renombre y enorme rodaje en el fútbol nacional.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y confía que Herediano siga mostrando su grandeza así tomar más confianza en el campeonato nacional.

«Hay que ir corrigiendo algunas cosas, por supuesto yo no puedo venir a decirles que todo estuvo bien y que somos un equipo solvente, ya que por supuesto hay muchas cosas por mejorar y no queríamos meter mucha información, porque podía ser peor. Pero me demostraron ellos que son un equipo con actitud y con carácter, Herediano es un equipo que va sacar el escudo y su grandeza en los momentos difíciles.

De repente, el fútbol nos da un poco la espalda, pero hoy somos tolerantes, satisfecho por la victoria ante Sporting FC, pero también hay formas de ganar, la autocrítica y sobretodo intentar analizar esto para mejorar en nuestro rendimiento, yo prefiero corregir ganando porque le da confianza a los muchachos. Darles esa confianza de un triunfo da pie para que emocionalmente estemos bien y tengamos la disposición para que sigamos corrigiendo», afirmó Jeaustin Campos.

Esta victoria ante el Sporting catapultó al Team a la tercera posición con 18 puntos en 11 fechas disputadas. Ahora buscarán aspirar al liderato este próximo 19 de septiembre cuando se enfrenten a Guadalupe FC a las 3:00 de la tarde.