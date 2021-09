Marín asegura que se va tranquilo de La Sele

Redacción – El volante de la Tricolor, Jimmy Marín, es autocrítico y asegura que en los partidos en casa en el Estadio Nacional ya no se pueden regalar más puntos.

La Sele complicó de gran manera su camino por la octagonal, tras empatar 1-1 ante Jamaica, lo cuál dejó al país con solo dos puntos de nueve posibles.

Esos números hablan del mal desempeño de Costa Rica, que en las primeras tres fechas de la eliminatoria sumaron dos empates y una caída, lo cuál dejó al país en una bastante situación incomoda.

Es por ello, que el futbolista del Monstruo asegura que en La Sele deben levantar la cabeza y unirse más como equipo, con el fin de que la situación mejore por el bien del país.

Pese al pésimo rendimiento patrio, Marín dejó claro que se va tranquilo de la Tricolor, ya que Luis Fernando Suárez lo felicitó por su gol y buen rendimiento ante Jamaica.

Dicha situación le ha valido críticas a Jimmy Marín, que asegura que deben arreglarse los errores que se están cometiendo lo más pronto posible, con el fin de que La Sele potencie su rendimiento en la eliminatoria mundialista.

«Estamos conscientes del inicio que tuvimos, pero el equipo está bien y unido, nos preparamos bien e intentamos, pero lamentablemente no se nos dan las cosas, esto es el fútbol y ahora queda levantar la cabeza, unirnos más como equipo y los que tengan que venir en la siguiente convocatoria hacer las cosas mejor y arreglar los errores que estamos cometiendo para en los siguientes partidos no hacerlo y estamos conscientes que tenemos que ir a sacar puntos de visita y en los partidos en casa ya no podemos regalar más puntos», afirmó Jimmy Marín.

Sin dudas, que la situación de Costa Rica es bastante incomoda por lo que en octubre se deben buscar buenos resultados visitando a Honduras el 7 de octubre, recibiendo a El Salvador el 10 de octubre y viajar a Estados Unidos el 13 de octubre.